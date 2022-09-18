Загинули жінки та медики: окупанти різко посилили терор села на Харківщині

Ворог б’є по мирних жителях, хворих та медиках

Після успішного контрнаступу Збройних сил України в Харківській області російські військові посилили агресію проти українців, зокрема, у селі Стрілеча на Харківщині вони обстріляли медиків під час евакуації з психіатричної лікарні та розстріляли з танка цивільне авто.

Про це розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні 18 вересня він розповів, що окупанти безжально розстріляли з танка автомобіль, де було дві жінки, — обидві вони загинули.

Трохи пізніше Синєгубов додав, що також росіяни розпочали обстріл, коли медпрацівники намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. 30 пацієнтів змогли врятувати, ще понад 600 залишаються у медзакладі.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо медпрацівників, а два пацієнти отримали поранення.

Варто зауважити, що село Стрілеча знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Харкова поряд з кордоном росії. До війни там мешкало близько 1600 осіб. У населеному пункті знаходиться Харківська обласна психіатрична лікарня.

Село Стрілеча на карті Харківської області

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Ізюмі на Харківщині ексгумували вбитих росіянами українців, — у багатьох є сліди тортур.