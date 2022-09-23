Поїхала святкувати до Ніцци та Монако: чиновниця з Харкова потрапила у великий скандал (фото)

За своє любов ділитися моментами з життя Анні Рябоконовій доведеться поплатитися робочим місцем

Багатостраждальна Харківщина з початку повномасштабної війни перебуває під регулярними російськими обстрілами. Продовжуються вони і у вересні, незважаючи на контрнаступ ЗСУ. Однак деякі з місцевих чиновників не бачать жодної проблеми, щоб під час бойових дій їхати на дорогі курорти. Раніше в подібному було викрито голову Департаменту земельних відносин міськради Харкова Сергія Колесника, тепер же в схожий скандал вляпалася і його колишня підлегла Анна Рябоконова.

Як зазначає низка харківських Telegram-каналів, дівчина, не соромлячись, публікувала знімки зі святкування свого дня народження, який вирішила відзначити з розмахом у найкрасивіших місцях Європи — Монако та Ніцці. Її не зупинила ймовірна реакція інших харків’ян, які продовжують щодня слухати звуки прильотів та страждати через російські обстріли.

У своєму Facebook та Instagram вона щедро ділилася відео та фотографіями з морського узбережжя, а також показувала розкішні апартаменти готелів, які могла знімати. Не соромилася вона позувати і з алкогольними напоями, показуючи, що відпочиває справді на повну.

Сторінка Анни Рябоконової у Facebook

Втім, коли ейфорія спала, Анна Рябоконова, вочевидь, схаменулась. Зараз її Facebook-аккаунт закритий для всіх, хто не є її другом у соцмережі, а інстаграм-сторінка взагалі видалена. Проте в інтернеті залишилися скріни та деякі з фотографій, що підтверджують дорогий відпочинок харківської чиновниці під час війни в Україні.

Так виглядав Instagram дівчини до початку скандалу

Ймовірно, день народження в Монако Анні Рябоконовій запам’ятається назавжди

У коментарі одному з українських ЗМІ мер Харкова Ігор Терехов вже пообіцяв, що Рябоконову звільнять із посади за її провину. Він вважає, що своїм вчинком чиновниця порушила "моральні засади у період війни", а тому вона не може працювати в органах місцевого самоврядування.

"Гартованим залізом випалюватиму цей вірус", — чітко окреслив свою позицію Терехов.

Варто зазначити, що колишнього начальника Анни Рябоконової Сергія Колесника, який раніше похвалився відпочинком у Ніцці, також було з ганьбою звільнено з Харківської міськради.