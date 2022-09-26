Ракетний удар росіян по Харківщині: є загиблі, серед них дівчинка-підліток

Внаслідок обстрілу з боку росіян загинула 15-річна дитина

У понеділок, 26 вересня, російські окупанти черговий раз обстріляли Харківську область, використавши реактивні системи залпового вогню, касетні боєприпаси та важку артилерію. Сильно постраждала Первомайська та Куп'янські громади, без жертв не обійшлося.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ворожого обстрілу у Куп'янську загорілася будівля церковної школи та крамниця. Площа пожежі досягнула 500 квадратних метрів, одна людина отримала поранення. Рятувальники спрацювали оперативно й приборкали полум'я менш ніж за годину, тим самим врятувавши від займання будівлю Свято-Миколаївського храму.

А у Первомайську снаряд російських окупантів влучив у приватний сектор і вбив людей, зокрема 15-річну дитину. Точна кількість загиблих ще встановлюється. Крім того, внаслідок обстрілів було зруйновано приватну оселю та літню кухню, яка загорілася, та автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи на місці ще продовжуються.

Снаряд російських окупантів прилетів у церковну школу Куп'янська

Пожежа розповсюдилася на сотні метрів квадратних

Внаслідок пожежі постраждала одна людина

Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сам храм

Нагадаємо, що в ніч на 26 вересня російські загарбники атакували Запорізьку та Одеську область. Окупанти використовували дрони-камікадзе, ракети, чим завдали серйозної шкоди мирній інфраструктурі міст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найбільш постраждалим від ракет росіян стало місто Ізюм у Харківській області.