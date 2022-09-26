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Ракетний удар росіян по Харківщині: є загиблі, серед них дівчинка-підліток

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Куп'янську внаслідок обстрілу ледь не згорів храм Новина оновлена 26 вересня 2022, 18:24
У Куп'янську внаслідок обстрілу ледь не згорів храм

Внаслідок обстрілу з боку росіян загинула 15-річна дитина

У понеділок, 26 вересня, російські окупанти черговий раз обстріляли Харківську область, використавши реактивні системи залпового вогню, касетні боєприпаси та важку артилерію. Сильно постраждала Первомайська та Куп'янські громади, без жертв не обійшлося.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ворожого обстрілу у Куп'янську загорілася будівля церковної школи та крамниця. Площа пожежі досягнула 500 квадратних метрів, одна людина отримала поранення. Рятувальники спрацювали оперативно й приборкали полум'я менш ніж за годину, тим самим врятувавши від займання будівлю Свято-Миколаївського храму.

А у Первомайську снаряд російських окупантів влучив у приватний сектор і вбив людей, зокрема 15-річну дитину. Точна кількість загиблих ще встановлюється. Крім того, внаслідок обстрілів було зруйновано приватну оселю та літню кухню, яка загорілася, та автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи на місці ще продовжуються.

Куп'янськ та Первомайськ обстріляли росіяни, є жертви - новини України
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Куп'янськ та Первомайськ обстріляли росіяни, є жертви - новини України
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Куп'янськ та Первомайськ обстріляли росіяни, є жертви - новини України
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Куп'янськ та Первомайськ обстріляли росіяни, є жертви - новини України
Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сам храм

Нагадаємо, що в ніч на 26 вересня російські загарбники атакували Запорізьку та Одеську область. Окупанти використовували дрони-камікадзе, ракети, чим завдали серйозної шкоди мирній інфраструктурі міст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найбільш постраждалим від ракет росіян стало місто Ізюм у Харківській області.

Теги:
#Харківська область #Обстріл #Первомайськ #Куп'янськ