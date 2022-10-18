Двоє малюків дивом врятувалися від розстрілу, їхні батьки загинули: нові деталі трагедії на Харківщині

Батьки уцілілих дітей, на жаль, загинули від отриманих поранень

Жорстока розправа окупантів над мирними українцями, які їхали в автоколоні в Куп’янському районі Харківщини, сколихнула не лише українське, а й світове суспільство. На жаль, правоохоронці продовжують знаходити нових жертв російських загарбників, але серед цього жаху з’явилися й добрі новини. Ними стали відомості про двох уцілілих дітей, яким допомогли врятуватися небайдужі перехожі.

Інформацію повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України, передає "Телеграф". На жаль, батьки кожного з малюків загинули під час обстрілу колони, але в них знайшлися й інші родичі.

Як зазначають правоохоронці, хлопчику, який врятувався, нещодавно лише виповнився рік, дівчинка ж трохи старша — їй п’ять з половиною років. Допомогу їм надали місцеві жителі, які завдяки щасливому випадку опинилися на місці обстрілу в перші години після трагедії. Після початку деокупації регіону вони звернулися до представників Товариства Червоного Хреста України.

Дівчинка, якій вдалося вижити під час обстрілу колони

Наразі обидві дитини, які врятувалися, передані родичам і знаходяться в безпечному місці.

Однорічного хлопчика теж передали рідним

При цьому кількість жертв розстрілу колони лише зростає — в одній із посадок неподалік Курилівки, де окупанти та накрили вогнем машини із мирними українцями, було виявлено тіло 19-річного юнака. Як встановило слідство, він отримав поранення, але спробував урятуватися. На жаль, його травми були надто серйозними, тому, пройшовши півтора кілометри, він помер.

Чергова жертва російських звірств

Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 26. Слідство у справі триває, його ведуть у рамках ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Курилівка знаходиться неподалік Куп’янська

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки дітей загинуло через обстріл колони у Куп’янському районі. Нагадаємо, що люди намагалися виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію, але жорстокі загарбники, наплювавши на правила ведення війни, відкрили по них стрілянину. Досі вважалося, що вижити не вдалося нікому.