На Харківщині аграрії двічі на добу підірвалися на російських мінах: подробиці

Навіть після деокупації у багатьох українських містах та селах залишається ризик для життя

Російські військові, поспіхом залишаючи окуповані території, часто залишають по собі неприємні "сюрпризи" у вигляді розкиданих або навпаки добре захованих мінних пристроїв. Попри значні зусилля українських саперів, не всі подібні боєприпаси вдається виявити та ліквідувати вчасно. В результаті це стає причиною травмування чи навіть загибелі мирного населення, як напередодні сталося на Харківщині із двома працівниками аграрної сфери.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби одразу в двох районах області — Чугуївському та Богодухівському — сталися трагедії, винуватцем яких стала міна. В обох випадках постраждали люди, задіяні під час збирання врожаю.

Так, в Олександрівці, що в Богодухівському районі, комбайнер, займаючись польовими роботами, не помітив встановлений мінний пристрій. Від взаємодії із важкою технікою боєприпас детонував. 37-річний водій комбайна вижив, проте через отримані поранення його довелося госпіталізувати.

Населені пункти, де сталися нещасні випадки

Не настільки пощастило трактористу у селі Гракове Чугуївського району. На жаль, під час вибуху міни 45-річний чоловік загинув, отримавши травми, не сумісні з життям.

Варто зазначити, що сапери продовжують розчищення та розмінування деокупованої Харківщини. Лише за добу фахівцями було ліквідовано 754 вибухонебезпечні предмети.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух у Тростянці Сумської області, за якого постраждали працівники енергетичної сфери. Потерпіле від наїзду на міну авто розвернуло повністю.