На Харківщині підірвалася група дорожників: без жертв не обійшлося

Внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще двоє опинилися у лікарні в тяжкому стані.

Спецтехніка та працівники дорожньої служби підірвалися на міні під час відновлення покриття у Чугуївському районі Харківської області. Інформацію про інцидент опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі, 8 листопада.

За словами очільника ОВА, вибух стався на деокупованій території — на проїжджій частині біля селища Чкаловське. Під час виконання робіт спецтехніка торкнулася протитанкової міни. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, двоє зазнали тяжких поранень і наразі перебувають у лікарні.

Харківська обласна прокуратура показала фото з місця подій:

За відновлення України доводиться платити велику ціну

Окупанти замінували все, що тільки можна

Синєгубов підкреслив, що мінна небезпека на Харківщині ще довго залишатиметься однією з ключових проблем, адже ворог залишив після себе величезні заміновані території. Піротехніки працюють без вихідних, завдяки чому вже вдалося виявити та знищити близько 45 тисяч вогненебезпечних предметів. Тривалість цього процесу передбачити неможливо.

Раніше повідомлялось, що під час виконання польових робіт на російських мінах підірвались комбайнер та тракторист. Інцидент також стався на деокупованих територіях Харківської області.

Також ми писали про дистанційні "сюрпризи" від росіян, які знаходять українці на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та інших областях.