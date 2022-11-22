росія може знову наступати на Харків: генерал розповів, що чекає на армію окупанта (відео)

росія може вкотре спробувати захопити Харків

Повторну спробу наступу російської армії на Харків виключати не можна, проте навколо міста облаштували не одне кільце оборони. Про це розповів генерал ЗСУ Сергій Мельник (позивний "Марсель") в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

"Ми збудували не одне зовнішнє кільце оборони Харкова та Харківської області. Ми поставили бетоновані вогневі споруди, поставили бетоновані бліндажі. Ми забетонували траншеї та окопи, ми поставили збройні сили ….

За цими спорудами вже неодноразово були прямі влучення – вони стоять, стоять абсолютно. Щоб дійти Харкова (росіянам — Ред.) потрібно пройти сім кіл пекла", — сказав Сергій Мельник (таймкод: 2:09:28).

Також генерал зазначив, що в Харкові були й залишаються російські агенти, але їх упійманням активно займаються правоохоронні органи.

"У чому була їхня провальна місія? У них залишився Радянський Союз. Ставлення генерала чи полковника до рядового солдата залишилося на тому рівні: я – цар, а ти – ніхто.

Також у них не було бойового досвіду, щоб зайти сюди, бути сміливими, витримати натиск нашої оборони й зламати наш дух.У нас уже є досвід з 2014 року.Ми всі пройшли зону АТО, а також зону ООС.У нас у всіх вже є моральна стійкість, але є ще найголовніша стійкість — це наша земля, це наша Батьківщина.

Знищений російський танк під Харковом

Ми – мирна нація. Ми не хочемо захоплювати чужі землі. Ми не хочемо воювати ні з ким. Ми хочемо розвиватися, розвивати країну, щоб наші діти навчалися у світі та спокої. Через це у нас є сила волі та духу, а у них цього немає", — відповів Сергій на запитання про провальну операцію із захоплення Харкова в перші тижні війни (таймкод: 23:17).

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