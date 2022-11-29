Розцінили як загрозу: окупанти в Ізюмі вбили дитячого письменника (фото)

Про долю Володимира Вакуленка його рідні намагалися дізнатися хоч щось протягом півроку

Російські окупанти продовжують забирати життя найкращих представників української нації. Так, днями було підтверджено загибель відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його тіло було виявлено в масовому похованні на території Ізюму, про яке стало відомо невдовзі після деокупації міста. Родичі безуспішно розшукували чоловіка майже пів року, доки не було проведено ДНК-експертизу, що й розставила всі крапки над "i".

Інформацію про смерть письменника підтвердила у Facebook його колишня дружина Ірина Новицька, також деякою ексклюзивною інформацією поділилися журналісти "Суспільного". Варто зазначити, що Вакуленка поховали разом із документами, і це могло б полегшити впізнання. Проте спочатку правоохоронці відмовлялися підтверджувати, що у могилі 319 був справді дитячий письменник. Більше того, в якийсь момент представники харківської прокуратури заявляли, що під цим номером знайшли тіло вбитої жінки.

Проте ДНК-аналіз підтвердив загибель саме Володимира Вакуленка, фото тіла якого разом із знайденими документами вже з’явилося у мережі. До речі, письменника впізнавали не лише завдяки документам, а й татуюванню на руці, яке було дуже схоже на те, яке письменник мав за життя.

Тіло із поховання 319

"Сьогодні до вечора батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні 319 було тіло їхнього сина", — написала у соцмережі Ірина Новицька.

Варто зазначити, що Володимира викрали в рідному селі Капітолівка Ізюмського району. Перші тижні окупації він ще був активним у соцмережах, розповідав про те, що відбувалося, збирав донати на ЗСУ та загалом висловлювався проти росії. Вважається, що його викрали росіяни за чиєюсь наводкою. Чим саме не "вгодив" окупантам дитячий письменник, невідомо. Однак варто наголосити, що до повномасштабного вторгнення Вакуленко був волонтером та активним учасником Революції Гідності.

Володимир Вакуленко на одній із зустрічей

Чоловік не дожив до 50-річчя кілька місяців

Батьки Володимира неодноразово ходили до загарбників із проханням відпустити сина. В якийсь момент і їх навіть "обнадійували" тим, що його нібито вивезли за межі України. Однак підтверджень такої інформації не давалося.

Додамо, що Володимир Вакуленко був автором 13 дитячих книг, хоча спочатку навчався на кухаря-кондитера, потім працював вантажником та будівельником. Його твори перекладалися шістьма мовами, у тому числі німецькою, англійською, кримськотатарською та есперанто. Цілком ймовірно, що після війни друком вийде і його щоденник з окупації, який він закопав у своєму саду, попросивши батьків "віддати його, коли наші прийдуть".

Книги Володимира Вакуленка

Книги Володимира Вакуленка

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