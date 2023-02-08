Рус

Росіяни серед ночі обстріляли ракетами саме серце Харкова (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Харківський парк Горького знову потрапив під удар російських ракет Новина оновлена 08 лютого 2023, 07:40
Харківський парк Горького знову потрапив під удар російських ракет. Фото telegraf.com.ua

Близько опівночі по Харкову ударили ракети С-300

У ніч проти середи, 8 лютого, російські військові завдали ракетного удару по самому центру Харкова, — серед іншого був приліт по парку Горького.

Фото наслідків обстрілу опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що про ракетний удар по Харкові близько 23 години 7 лютого заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пізніше він пояснив, що попередньо були влучення 6-10 ракет типу С-300 у центральній частині Харкова.

Вже вранці мер Терехов розповів, що серед іншого було влучення по центральному харківському парку Горького.

Парк Горького у Харкові на карті
Парк Горького у Харкові на карті

Як видно з фото з місця подій, приліт був сильним:

Парк Горького Харків після обстрілу 08.02.2023
Знову ракети вдарили по улюбленому парку харків’ян
Парк Горького Харків після обстрілу 08.02.2023
Парк Горького Харків після обстрілу 08.02.2023
Яма вражаюча
Парк Горького Харків після обстрілу 08.02.2023

Варто зауважити, що це вже далеко не вперше російські снаряди б’ють по парку Горького, який є однією з головних візитівок Харкова.

Зокрема, кілька разів центральний парк Харкова потрапляв під обстріл у квітні, а обстріл 9 серпня 2022 року завдав парку збитків на 3,18 млрд. грн.

Як повідомляв "Телеграф", минулого разу ворог серйозно обстріляв Харків 5 лютого, — тоді під удар потрапили житлові будівлі та корпус університету.

Теги:
#Харків #Обстріл #Парк Горького #Ракетний удар