Росіяни серед ночі обстріляли ракетами саме серце Харкова (фото)
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Близько опівночі по Харкову ударили ракети С-300
У ніч проти середи, 8 лютого, російські військові завдали ракетного удару по самому центру Харкова, — серед іншого був приліт по парку Горького.
Фото наслідків обстрілу опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.
Зазначається, що про ракетний удар по Харкові близько 23 години 7 лютого заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Пізніше він пояснив, що попередньо були влучення 6-10 ракет типу С-300 у центральній частині Харкова.
Вже вранці мер Терехов розповів, що серед іншого було влучення по центральному харківському парку Горького.
Як видно з фото з місця подій, приліт був сильним:
Варто зауважити, що це вже далеко не вперше російські снаряди б’ють по парку Горького, який є однією з головних візитівок Харкова.
Зокрема, кілька разів центральний парк Харкова потрапляв під обстріл у квітні, а обстріл 9 серпня 2022 року завдав парку збитків на 3,18 млрд. грн.
Як повідомляв "Телеграф", минулого разу ворог серйозно обстріляв Харків 5 лютого, — тоді під удар потрапили житлові будівлі та корпус університету.