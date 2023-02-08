Росіяни серед ночі обстріляли ракетами саме серце Харкова (фото)

Близько опівночі по Харкову ударили ракети С-300

У ніч проти середи, 8 лютого, російські військові завдали ракетного удару по самому центру Харкова, — серед іншого був приліт по парку Горького.

Фото наслідків обстрілу опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що про ракетний удар по Харкові близько 23 години 7 лютого заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пізніше він пояснив, що попередньо були влучення 6-10 ракет типу С-300 у центральній частині Харкова.

Вже вранці мер Терехов розповів, що серед іншого було влучення по центральному харківському парку Горького.

Парк Горького у Харкові на карті

Як видно з фото з місця подій, приліт був сильним:

Знову ракети вдарили по улюбленому парку харків’ян

Яма вражаюча

Варто зауважити, що це вже далеко не вперше російські снаряди б’ють по парку Горького, який є однією з головних візитівок Харкова.

Зокрема, кілька разів центральний парк Харкова потрапляв під обстріл у квітні, а обстріл 9 серпня 2022 року завдав парку збитків на 3,18 млрд. грн.

Як повідомляв "Телеграф", минулого разу ворог серйозно обстріляв Харків 5 лютого, — тоді під удар потрапили житлові будівлі та корпус університету.