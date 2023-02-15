На честь головнокомандувача? На Харківщині може з'явитися село Залужне (карта)

Чимало жителів села Ватутіного були не надто задоволені необхідністю перейменовувати рідний населений пункт

На Харківщині, як і багатьох інших областях, усе ще триває процес перейменування населених пунктів. Саме тому Нововодолазька громада вирішила позбутися кількох назв, усе ще пов'язаних із російською спадщиною — зокрема село Ватутіне запропонували перейменувати на Залужне. Цю ініціативу вже підтримали обласні депутати, які відправлять відповідне звернення до Верховної Ради.

Про успіхи у голосуванні повідомила депутат Харківської облради Галина Куц на власній сторінці у Facebook. Додамо, що розгляд питання відбувся напередодні, 14 лютого. За подібне перейменування висловилися 74 депутати.

Рішення щодо зміни назви Ватутіне було прийнято ще восени 2022 року — цим займалися представники Нововодолазької ОТГ, до якої належить населений пункт. Проводилося опитування серед місцевих жителів, і хоча багатьом не сподобалася ідея перейменування загалом, були й ті, хто розумів її доцільність. Найбільше голосів отримав варіант "Залужне".

Ватутіне (в майбутньому Залужне) на карті

За словами Нововодолазького селищного голови Олександра Єсіна, попри асоціацію із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, яка виникає одразу ж, нова назва для Ватутіного із генералом не пов'язана.

"Багато хто подумав, що нова назва — на честь головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", — підкреслив він.

При цьому, каже Єсін, багатьом людям і йому самому в тому числі приємно думати, що назва має алюзію з самим Залужним. У будь-якому разі Ватутіне буде перейменовано, адже цього вимагає історична справедливість.

Нагадаємо, що не так давно у Києві перейменували одразу кілька десятків вулиць, які були пов'язані із радянською чи російською спадщиною.

Тим часом росіяни намагаються на окупованих територіях позбавитися від будь-яких згадок про Україну, тому теж проводять процес перейменування. Одним із перших від цього процесу постраждав Мелітополь Запорізької області.