Харків втратив мільярди: Терехов назвав єдиний спосіб убезпечити місто від обстрілів росії

Після війни місто, як і багато інших населених пунктів, доведеться довго відбудовувати

Харків, який регулярно знаходиться під обстрілами російських окупантів, є одним із найбільш постраждалих від вторгнення міст. За попередніми оцінками, збитки, яких завдала рф цьому обласному центру, можуть сягати 9 млрд доларів. Саме тому харків'яни мріють про якнайшвидшу перемогу, яка підтвердить остаточне знищення споконвічного ворога і надасть Україні гарантії безпеки.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив мер Харкова Ігор Терехов. На його думку, допустити заморожування конфлікту не можна, адже українські міста продовжать страждати від російських обстрілів та інших впливів війни, зокрема економічних. Чиновник переконаний, що у країну, де "призупинили" війну, не захочуть заходити жодні інвестори.

"Ми повинні перемогти і докласти надзусилля, щоб у нас була цілісна держава, щоб наш ворог був знищений і щоби загалом була безпека країни", — говорить він.

За словами Терехова, однією із запорук цієї самої безпеки може стати вступ України до НАТО або іншого альянсу, який даватиме повноцінні гарантії на захист офіційному Києву. Чиновник розуміє, що це доволі повільний процес, але переконаний, що над ним необхідно працювати.

"Тоді буде безпека і не буде так званого замороженого конфлікту, тоді будуть приходити інвестори. І тоді Європа та світ розумітимуть, що сюди безпечно приїжджати і сюди безпечно вкладати кошти", — переконаний мер Харкова.

Інвестиції наразі — одна із найболючіших тем для харківської землі. Лише в обласному центрі руйнування, нанесені російськими окупантами, могли завдати шкоди на майже 9 млрд. Ця цифра, говорить Терехов, є орієнтовною і, звісно ж, іще може змінитися.

Варто зазначити, що згідно з останніми картами бойових дій ворог може активізувався на Харківщині. Зокрема це відбувається поблизу кордонів із Луганською областю, яку росія прагне захопити повністю.

"Телеграф" також писав, чи можливий повторний наступ рф на Харків і чим він здатен закінчитися.