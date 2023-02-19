Пережив окупацію і став рятувальником: кіт Лафет із Харківщини – нова зірка соцмереж (фото, відео)

Чимало поневірянь припало на долю домашнього улюбленця, однак зараз він точно знає — його образити не дадуть

Осінній блискавичний контрнаступ ЗСУ у Харківській області став справжньою несподіванкою і водночас величезною радістю для всієї України. Щодня українські військові повертали під синьо-жовті прапори по кілька населених пунктів, серед яких — і село Липці. Нині воно потроху повертається до життя, а мережа все більше дізнається про нього завдяки коту. Привабливого білого муркотуна звати по-військовому — Лафет, і нині він один із почесних рятувальників на місцевому посту.

Детальніше про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області та у видання Харків Today. Підкреслюється, що Лафет був одним із тих домашніх улюбленців, які змогли пережити російську окупацію, не втративши віру в людей.

Кіт Лафет

Довгий час Липці перебували під контролем ворожих солдатів. У населеному пункті нав'язували свої правила, намагалися "перейменовувати" село, а ще влаштували катівню. Самі ж окупанти жили у місцевому відділку поліції, зрештою влаштувавши із нього справжнє сміттєзвалище.

Липці на карті

Одна із катівень окупантів у Липцях

Через обстріли було пошкоджено близько 40% житлових будинків Липців — як приватних, так і багатоповерхових. Звісно ж, через страх за своє життя багато людей виїхали на безпечну територію, на жаль, полишивши вдома своїх хатніх улюбленців. Серед них опинився і Лафет.

Лафет виглядає справжнім начальником

Рятувальники не говорять, чи самі дали коту кличку, чи знали старе ім'я. Але в будь-якому разі вони жартують, що нині він — один із почесних представників їхньої команди. Судячи з того, настільки зручно хвостатому сидіти на пожежній машині, його все цілком влаштовує.

Хоч зараз готовий на виклик

Десь пожежа?

Сіро-зелені очі дивляться чіпко, вивчаючи ситуацію довкола — даються взнаки наслідки довгої окупації і частих вибухів, які доводилося чути під час близькості лінії фронту.

Який погляд...

Помальований в'їзний знак до Липців

"Після деокупації ми дуже багато тварин прихистили до себе. Деякі з них живуть у нас. Деякі люди поверталися, вже забрали своїх тварин, але деякі залишились: два кота, дві собаки. Були двоє цуценят, їх віддали людям", — поділився начальник 33-го рятувального посту селища Липці Юрій Явтушенко.

До речі, про деокупацію Липців, як і сусідніх Стрілечої та Глибокого, стало відомо 13 вересня. Добрі новини принесли бійці 247-го батальйону 127-ї окремої бригади.

Деокупація Липців відбулася у вересні

Так виглядає значна частина будинків у Липцях

Вочевидь, саме цим захисникам Лафет і його чотирилапі друзі, яких на посту рятувальників вистачає, і мають завдячувати за врятовані життя. Судячи з того, як легко і швидко кіт знайшов спільну мову із рятувальниками, якраз безмежну вдячність за людську доброту він і відчуває. До речі, кличка Лафет пов'язана із армією, адже саме так називається станок для артилерійської системи, де закріплюється ствол гармати із затвором.

Попри всю серйозність пережитої окупації місцева громада потроху оговтується. А рятувальники говорять, що продовжать піклуватися про своїх улюбленців, у чому їм допомагають різні волонтери. Сумнівів немає — Лафет буде задоволеним, адже він уже став зіркою соцмереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав чудесну історію порятунку кота Макса із Бучі. Дорослого мейн-куна під час відступу викрали окупанти, але тваринка змогла втекти, щоправда тільки на території Білорусі. Цікаво, що йому все ж вдалося воз'єднатися зі своїми справжніми господарями.

Також ми писали про те, як волонтерам довелося рятувати залишки звіринця на Донбасі із тенет російської окупації.