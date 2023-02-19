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Пережив окупацію і став рятувальником: кіт Лафет із Харківщини – нова зірка соцмереж (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Погляд у Лафета майже людський – глибокий і трохи задумливий Новина оновлена 19 лютого 2023, 09:57
Погляд у Лафета майже людський – глибокий і трохи задумливий. Фото Колаж "Телеграфу"

Чимало поневірянь припало на долю домашнього улюбленця, однак зараз він точно знає — його образити не дадуть

Осінній блискавичний контрнаступ ЗСУ у Харківській області став справжньою несподіванкою і водночас величезною радістю для всієї України. Щодня українські військові повертали під синьо-жовті прапори по кілька населених пунктів, серед яких — і село Липці. Нині воно потроху повертається до життя, а мережа все більше дізнається про нього завдяки коту. Привабливого білого муркотуна звати по-військовому — Лафет, і нині він один із почесних рятувальників на місцевому посту.

Детальніше про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області та у видання Харків Today. Підкреслюється, що Лафет був одним із тих домашніх улюбленців, які змогли пережити російську окупацію, не втративши віру в людей.

Кіт Лафет
Кіт Лафет

Довгий час Липці перебували під контролем ворожих солдатів. У населеному пункті нав'язували свої правила, намагалися "перейменовувати" село, а ще влаштували катівню. Самі ж окупанти жили у місцевому відділку поліції, зрештою влаштувавши із нього справжнє сміттєзвалище.

Липці на карті
Липці на карті
Липці окупація
Одна із катівень окупантів у Липцях

Через обстріли було пошкоджено близько 40% житлових будинків Липців — як приватних, так і багатоповерхових. Звісно ж, через страх за своє життя багато людей виїхали на безпечну територію, на жаль, полишивши вдома своїх хатніх улюбленців. Серед них опинився і Лафет.

Кіт Лафет Липці
Лафет виглядає справжнім начальником

Рятувальники не говорять, чи самі дали коту кличку, чи знали старе ім'я. Але в будь-якому разі вони жартують, що нині він — один із почесних представників їхньої команди. Судячи з того, настільки зручно хвостатому сидіти на пожежній машині, його все цілком влаштовує.

Кіт Лафет Липці
Хоч зараз готовий на виклик
Кіт Лафет Липці
Десь пожежа?

Сіро-зелені очі дивляться чіпко, вивчаючи ситуацію довкола — даються взнаки наслідки довгої окупації і частих вибухів, які доводилося чути під час близькості лінії фронту.

Кіт Лафет Липці
Який погляд...
Липці знак
Помальований в'їзний знак до Липців

"Після деокупації ми дуже багато тварин прихистили до себе. Деякі з них живуть у нас. Деякі люди поверталися, вже забрали своїх тварин, але деякі залишились: два кота, дві собаки. Були двоє цуценят, їх віддали людям", — поділився начальник 33-го рятувального посту селища Липці Юрій Явтушенко.

До речі, про деокупацію Липців, як і сусідніх Стрілечої та Глибокого, стало відомо 13 вересня. Добрі новини принесли бійці 247-го батальйону 127-ї окремої бригади.

Липці деокупація
Деокупація Липців відбулася у вересні
Липці окупація
Так виглядає значна частина будинків у Липцях

Вочевидь, саме цим захисникам Лафет і його чотирилапі друзі, яких на посту рятувальників вистачає, і мають завдячувати за врятовані життя. Судячи з того, як легко і швидко кіт знайшов спільну мову із рятувальниками, якраз безмежну вдячність за людську доброту він і відчуває. До речі, кличка Лафет пов'язана із армією, адже саме так називається станок для артилерійської системи, де закріплюється ствол гармати із затвором.

Попри всю серйозність пережитої окупації місцева громада потроху оговтується. А рятувальники говорять, що продовжать піклуватися про своїх улюбленців, у чому їм допомагають різні волонтери. Сумнівів немає — Лафет буде задоволеним, адже він уже став зіркою соцмереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав чудесну історію порятунку кота Макса із Бучі. Дорослого мейн-куна під час відступу викрали окупанти, але тваринка змогла втекти, щоправда тільки на території Білорусі. Цікаво, що йому все ж вдалося воз'єднатися зі своїми справжніми господарями.

Також ми писали про те, як волонтерам довелося рятувати залишки звіринця на Донбасі із тенет російської окупації.

Теги:
#Харківська область #Кіт #Вихованці #Окупація