365 днів боротьби: Олександр Фільчаков розповів про роботу прокуратури за Рік Незламності (відео)

Прокурори Харківщини здійснюють процесуальне керівництво за фактами скоєння понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки.

Правоохоронці Харківської області розслідують факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них 74 дитини, поранення 2718 осіб, з них 214 неповнолітніх, а також факти викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб.

Про це на брифінгу щодо роботи за минулий рік в п'ятницю, 24 лютого, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Серед спікерів заходу також були начальник ХОВА Олег Синєгубов, очільники ГУНП та ДСНС в області Володимир Тимошко та Олександр Волобуєв.

"Виявлено 21 катівню, які окупаційні війська облаштували на території області, з яких 9 на території Куп’янського району, 7 – Ізюмського, 4 – Дергачівського та 1 – Чугуївського. 112 потерпілих пройшли через тортури та знущання, 8 з них, на жаль, загинули. І дотепер нами виявляються нові факти примусового утримання та катування українців військовослужбовцями РФ та представниками так званих незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР", — додав очільник облпрокруратури.

Правоохоронці на деокупованих територіях встановили 8 фактів з боку представників ЗС РФ, пов'язаних з сексуальним насильством. "Всі жінки різного віку. Наймолодшій дівчині — 16 років, найстаршій жінці — 73 роки", — сказав Олександр Фільчаков.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков

Триває розслідування понад 9 тисяч фактів, пов’язаних з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури, 91 – з умисними вбивствами, 347 – незаконним позбавленням волі, понад 2100 – мародерствами.

У таких справах повідомлено про підозру 87 особам, у тому числі 20 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої "ДНР".

"Ті воєнні злочинці, які перебувають за межами нашої країни, нехай не сподіваються, що уникнуть покарання. Таким військовим ми заочно повідомляємо про підозру та ініціюємо питання про проведення спеціального досудового розслідування. Покарання не уникнути жодному: від рядового російського військового до вищого політичного керівництва держави-агресора", — резюмував керівник обласної прокуратури.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво за фактами скоєння понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки. Про підозру вже повідомлено 496 особам, у тому числі 313 — за здійснення колабораційної діяльності, 118 — за державну зраду, 33 пособникам державі-агресору та 21 коригувальнику вогню. Фігурантами стали і голови територіальних громад, і їх заступники, і депутати міських, сільських та селищних рад, і освітяни.

У справах за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки до суду направлено обвинувальні акти стосовно 242 осіб, з яких 90 вже засуджено.

За ініціативою обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права та майно 137 підприємств, засновниками яких є громадяни країни-агресора, на суму понад 920 млн гривень, а також 3 автотранспортних засоби, 25 об’єктів нерухомого майна, 2 земельні ділянки, з яких майно на суму понад 880 млн гривень вже передано в управління АРМА.

Брифінг щодо роботи правоохлоронців Харківщини за минулий рік

"Війна змінила кожного з нас. Ми відстояли Харків, відстояли нашу українську ДНК. Ми щоденно працюємо як єдиний організм. Дякую всім силам оборони, правоохоронцям, медикам, волонтерам, журналістам за те, що робите все можливе задля нашої Перемоги над ворогом!" — звернувся до присутніх начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник обласної поліції Володимир Тимошко зазначив: "Позаду важкий рік для Слобожанщини, для всієї нашої держави, для всіх нас. Рік втрат і одночасно з цим рік здобутків та перемог. Спільно з прокуратурою та іншими відомствами працюємо далі заради вільної та незалежної України!"

"Дякую рятувальникам, саперам особовому складу Харківського гарнізону ДСНС, співробітникам інших гарнізонів, а також ветеранам. Ви швидко навчились працювати в умовах жорстокої війни. Захищаємо теперішнє та несемо відповідальність за наше майбутнє!" — додав начальник ГУ ДСНС в Харківській області Олександр Волобуєв.

"Нашою спільною метою є встановлення та притягнення до відповідальності усіх винних, у тому числі російських військових, та тих, хто їм допомагав і перейшов на бік ворога. Жоден злочинець не залишиться без покарання. Це був Рік Незламності. Ми показали, що українців не здолати. Попереду — багато роботи заради нашої Перемоги", — констатував Олександр Фільчаков.