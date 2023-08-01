Окупанти завдали ударів по Харкову: зруйновано гуртожиток

Про постраждалих не повідомлялося

У ніч на вівторок, 1 серпня, російські окупанти завдали удару по Харкову із застосуванням ударних безпілотників, через що постраждав гуртожиток.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі, було зафіксовано три прильоти, всі вони припали на густонаселені райони.

"Один із дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив Терехов.

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що звернень від постраждалих до лікарів не надходило.

За даними місцевих каналів, у місті перед обстрілом було помічено перебої з електрикою та водопостачанням, проте також повідомлялося, що відключення відбулися превентивно, щоб запобігти можливим пошкодженням енергосистеми.

Примітно, що після ударів по Харкову тривогу було оголошено на сході України через загрозу застосування балістичної зброї.

Як повідомлялося раніше, останніми днями росіяни активно обстрілюють мирні українські міста. Так 28 липня окупанти застосували балістичну зброю проти Дніпра, проте там ракета потрапила в багатоповерхівку, яка ще не була введена в експлуатацію, через що обійшлося без загиблих.

А ось 31 липня удару було завдано по Кривому Розі, через що було зруйновано житловий будинок. Через це загинули щонайменше шестеро людей, а ще 75 отримали поранення.