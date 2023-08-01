Окупанти запустили сім "шахедів" по мирних кварталах Харкова: наслідки атаки, фото і відео

Відомо про одного потерпілого

У ніч на вівторок, 1 серпня, росіяни безпілотниками атакували густонаселені райони Харкова. В результаті дві будівлі були зруйновані, в одній сталася пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Відбулася часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 кв... У будівлі попередньо не було людей", — уточнили рятувальники.

Крім того, три прильоти було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

Як розповів голова поліції регіону Володимир Тимошко, будівля училища — цивільна інфраструктура міста, в ньому не було військових, пише "Суспільне-Харків".

"Б’ють хаотично по місту, по об’єктах, які можуть дістати. Цивільні, не цивільні, інфраструктура, об’єкти енергетики — все, куди можуть поцілити", — описав він ситуацію.

За його словами, росіяни запустили по мирному місту шість-сім безпілотників Shahed: частково їх знищило ППО, частково вони поцілили в цивільні об’єкти.

Близько половини триповерхової будівлі ПТУ зруйновано, обрушилися два поверхи центрального корпусу.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 29 липня росіяни атакували місто Суми. Вони вдарили по будівлі училища, пошкоджено гуртожиток та храм.