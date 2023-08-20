"Їх убила росія": у Харкові вшановують загиблих від російських бомб дітей (ексклюзивні фото)

Місцеві жителі продовжують приносити іграшки

Небайдужі жителі Харкова продовжують приносити іграшки до пам’ятника загиблим дітям, розташованому біля будівлі обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Це вдалося відобразити кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову, який побував біля цього місця.

Як бачимо на знімках, біля пам’ятника утворилася ціла гора іграшок, а мешканці продовжують нести нові.

Пам’ятник убитим росіянами дітям у Харкові

Роботи над створенням пам’ятника розпочалися ще у лютому 2023 року, а його відкриття відбулося 4 червня. На заході була перша леді Олена Зеленська.

Композиція складається зі скульптур дітей – хлопчика та дівчинки, що злітають над гранітною брилою, що втілює вибух. Фігури дітей постають в образі ангелів з обгорілими крилами.

Як відомо, внаслідок російської агресії лише в Харківській області загинуло понад 70 дітей та понад 200 отримали поранення. Наймолодшій жертві окупантів було лише 5 місяців.

Як повідомлялося раніше, окупанти напередодні завдали ракетного удару по центру Чернігова, через що загинули 7 людей. Серед них 6-річна Софія Голинська, яка на той момент перебувала на прогулянці з мамою.