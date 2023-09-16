У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні

На місце виїхали екстрені служби

Близько 11:10 у суботу, 16 вересня, російські окупанти завдали удару по Харкову. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Незабаром після цього тривога поширилася і на інші регіони.

Карта тривог станом на 11:20

Дим на місці прильоту

Трохи згодом Синєгубов уточнив, що росіяни завдали щонайменше чотири удари по місту Харків. На місце прильоту виїхали екстрені служби. Він закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.

Моніторингові канали в Україні попередили, що там, де оголошено тривогу, є загроза застосування окупантами балістичного озброєння (зі сходу/південного сходу). Деякі канали пишуть, що ймовірно, удару по Харкову росіяни завдали балістичною ракетою. У мережі з’явилося відео, на якому мешканець Бєлгорода коментує вильоти у бік Харкова.

Увага! У відео є ненормативна лексика

Варто зазначити, що за словами заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, росіяни розмістили на кордоні з Україною 46 оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер". Вони можуть виконувати запуски як балістичних, і крилатих ракет.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракет зараз у росії менше, ніж було минулого року восени. Однак окупанти продовжують їхнє виробництво попри санкції.