У Харкові потужні вибухи, повідомляється про прильоти: усі деталі

Загарбники запускали ракети з території Бєлгороду

У понеділок вранці 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харків. У місті пролунало декілька вибухів. Над місцем прильоту в місті здіймається чорний дим.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". При цьому в моніторингових Telegram-каналах пишуть, що росіяни випустили по Харкову загалом 5 ракет С-300.

"Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе", — зазначили в патрульній поліції міста.

Усіх просять залишатися у сховку до відповідних розпоряджень. Це дуже важливо у зв’язку з можливим продовженням обстрілу.

О 9:27 було оголошено відбій повітряної тривоги. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих на цей момент уточнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти суботи, 30 вересня, російські окупанти атакували Вінницьку область. У місті Калинівка пролунали вибухи внаслідок прильоту. На щастя, ніхто не постраждав.