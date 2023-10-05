росіяни вдарили туди, де проходили поминки: нові деталі трагедії на Харківщині (оновлено)

У МВС вважають, що ворог бив прицільно

У кафе в Харківській області, по якому ударили росіяни, проходили поминки по місцевому жителю. За офіційними даними, окупанти вбили кожного шостого мешканця села Гроза у Куп’янському районі.

Подробиці розкрив глава МВС України Ігор Клименко в ефірі телемарафону. Він припустив, що хтось із місцевих міг навести на це місце ворога.

"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були й у кафе, де проходили поминки по місцевому односельцю. Усього на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинули, серед них дівчинка шести років", — розповів міністр внутрішніх справ.

Пізніше він уточнив, що кількість жертв зросла до 51 особи — помер один із семи постраждалих під час того, як лікарі надавали йому допомогу, решту тих, хто вижив, оперують. Семеро людей було поранено в результаті удару і зараз їх оперують. Наразі правоохоронці встановили особи 29 тіл, решту відправили до експертних установ Харкова для ідентифікації.

Стало відомо, що росіяни вдарили по селу Гроза, за попередніми даними, ракетами "Іскандер". Силовики також припускали авіабомбу. У МВС також додали, що населення села до трагедії було близько 300 людей. З цього випливає, що росіяни вбили кожного шостого місцевого жителя. До речі, ворог бив прицільно.

"Удар був настільки точним, а це невелике приміщення, щоб до нього так точно потрапити. Тому є підозра (що навів хтось із місцевих — ред.) у СБУ чи поліції. Ми перевіримо цей варіант обов'язково", — розповів глава МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 5 жовтня ворог обстріляв Херсон. Внаслідок атаки на місто загинули двоє людей — чоловік та жінка. Їм було приблизно 50-55 років.