росія прямо в ООН визнала умисний удар по Грозі та вбивство 52 цивільних, обізвавши їх "неонацистами": мережа в гніві

Представники країни-окупанта цинічно виправдовують свій терор.

Після російського теракту в селі Гроза в Харківській області, де ракетний удар по кафе вбив півсотні мирних жителів, країна-окупант спробувала виправдати свій вчинок, заявивши, що там нібито зібралися "неонацисти".

Як заявив під час виступу в штаб-квартирі ООН постійний представник росії василь небензя, у момент удару там проходили похорони "одного з високопоставлених українських націоналістів".

"Зрозуміло, в них брало участь багато його спільників-неонацистів. Невипадково на знімках, опублікованих у соцмережах відразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку", — заявив небензя.

При цьому він натякнув, що удари по українським цивільним об’єкта нібито є ударами по місцях базування українських військових та "іноземних найманців".

У мережі його заява викликала хвилю обурення.

Як повідомляв "Телеграф", 4 жовтня росіяни вдарили по селі Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.