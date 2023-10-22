У "Новій пошті" назвали імена загиблих під час удару по терміналу у Харкові (фото)

У компанії обіцяють пізніше розповісти більше про загиблих

Увечері суботи, 21 жовтня, російські окупанти обстріляли Харківський район, де під удар потрапив термінал "Нової пошти". Внаслідок атаки 6 людей загинуло та 16 отримали поранення.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", усі загиблі були співробітниками компанії. Там також пообіцяли пізніше розповісти історії кожного з них.

Компанія повідомляє, що тримає зв’язок із сім’ями загиблих, а поки що може назвати лише їхні імена:

Олександр Темніков, 31 рік

Дмитро Герасічкін, 30 років

Артем Акопов, 21 рік

Олександр Біжанов, 22 роки

Владислав Панков, 28 років

Олексій Єрмола, 23 роки

"Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня росіяни вдарили по смт Коротич, де розташований термінал "Нової пошти", двома ракетами С-300 з Білгородської області. У будівлі перебувало 22 особи, 16 з яких отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, внаслідок вибуху сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів і було пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.