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У "Новій пошті" назвали імена загиблих під час удару по терміналу у Харкові (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наслідок обстрілу Харківського району Новина оновлена 22 жовтня 2023, 23:10
Наслідок обстрілу Харківського району

У компанії обіцяють пізніше розповісти більше про загиблих

Увечері суботи, 21 жовтня, російські окупанти обстріляли Харківський район, де під удар потрапив термінал "Нової пошти". Внаслідок атаки 6 людей загинуло та 16 отримали поранення.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", усі загиблі були співробітниками компанії. Там також пообіцяли пізніше розповісти історії кожного з них.

Компанія повідомляє, що тримає зв’язок із сім’ями загиблих, а поки що може назвати лише їхні імена:

  • Олександр Темніков, 31 рік
  • Дмитро Герасічкін, 30 років
  • Артем Акопов, 21 рік
  • Олександр Біжанов, 22 роки
  • Владислав Панков, 28 років
  • Олексій Єрмола, 23 роки

"Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня росіяни вдарили по смт Коротич, де розташований термінал "Нової пошти", двома ракетами С-300 з Білгородської області. У будівлі перебувало 22 особи, 16 з яких отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, внаслідок вибуху сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів і було пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.

Теги:
#Харків #Харківська область #Обстріл