"Немає в мене дому, щоб пенсію носили": мережу зворушила історія дідуся з Харкова

Двоє синів чоловіка продовжують захищати Україну на фронті

У Харкові у відділенні "Укрпошти" сталася ситуація, що описує весь біль українців від війни. Її героєм став чоловік, який прийшов отримати пенсію та люди навколо, яких він буквально змусив завмерти з грудкою у горлі після кількох своїх фраз.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала посаду український блогер Олена Кудренко. Ця історія не залишила дівчину байдужою і вирішила поділитися нею в мережі.

"Йому на вигляд років 70, і він кричить. Стоїть біля стійки оператора "Укрпошти" й кричить, бо йому не знайшли готівки, щоб видати пенсію.

- Я зараз викличу поліцію!!

- Чоловіче, як тільки з'явиться готівка, ми вам видамо. Або завтра приходьте.

- Як це — завтра?!! Ви мені видайте зараз те, що мені належить!! Негайно!!!", — переповіла короткий діалог чоловіка з оператором пошти Олена.

Своєю чергою вона, поспішаючи, влізла в розмову і нагадала чоловікові, що він міг би зробити банківську картку, щоб отримувати одразу на неї пенсію і не приходити на пошту. Однак той лише роздратовано відповів: "Ні, вже робив. Вони мені нав’язали додаткові витрати, я ще їм повинен залишився".

Тоді Олена Кудренко назвала ще один варіант, щоб пенсію чоловікові приносили додому. Проте за цим пішли слова її співрозмовника, які пробрали її до глибини душі.

"І тут щось зламалося. Щось, через що біль виплеснувся назовні та почав розтікатися по приміщенню "Укрпошти", заповнюючи поступово кожен його куточок.

- Немає в мене дому, — каже чоловік. — Знаєте п'ятиповерхівку тут, поряд, на вулиці…. (такій-то)? Яку розбомбили?.. Немає в мене дому… І дружина загинула…

Я завмерла. І ком у горлі. Бо чужа біда липкими пальцями за це горло схопилася та здавила його. Я побачила, як його очі заполонили сльози, скупі, чоловічі", — написала Олена.

Як виявилось, чоловік живе за містом і їздити на пошту щодня у нього немає можливості. Гроші йому потрібно було отримати прямо в той момент, щоб частину з них заплатити тому, хто його привіз.

"Переді мною жіночка розрахувалася готівкою. Тепер є гроші, щоб видати йому пенсію. Робітниці "Укрпошти", й інші очікуючі, слухаючи нас, замовкли. Запанувала тиша. Бо той біль не міг не торкнутися кожного з нас. Ми всі знаємо ту п'ятиповерхівку. Я тільки що повз неї проїхала. Її наполовину не було в березні 2022-го, коли над містом літали російські бомбардувальники. Зруйнована тоді, вона поховала під собою частину її мешканців, розкидавши іншу частину по чужих краях, або містах, або дачах.

Очі чоловіка все ще блищали від сліз. Він слабкими руками підписував відомість, отримував гроші, складав їх в гаманець.", — розповідає блогер.

Далі пенсіонер сказав лише одне: "У мене два сини на фронті". І ці слова надали всій ситуації ще більше болю.

"Вже пізній вечір, і я не можу його забути. Тому що спочатку думала якийсь принциповий чоловік. Ну, знаєте, з тих, кого вічно все не влаштовує. Хто лається на оточуючих. Хто не бачить варіантів вирішення якихось побутових" речей.

А воно он як…

Боляче. Ніяк не оговтаємось.

Харків", — підсумувала Олена.

Як відреагували у мережі

У коментарях під постом з’явилося багато коментарів, в яких люди зазначають, що це справді історія, яка болить. Від усвідомлення того, що війна зруйнувала все життя цього чоловіка, історію справді неможливо прочитати без сліз.

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