путін зробив стратегічну помилку, і вона обійдеться йому дуже дорого

Експерт у питаннях політики Ілія Куса розповів "Телеграфу" про російсько-українську війну, переговори та новий світ

Україна продовжує запеклий опір російській агресії. Шостий день ми живемо – не відбиваючись від "спеціальної військової операції", як це подають у кремлі, а у справжній війні, яку оголосив українській державі президент росії володимир путін у ніч на 24 лютого.

Агресор продовжує скоювати військові злочини, обстрілюючи міста України, вбиваючи та калічачи мирних громадян.

Збройні сили України ж знищують окупантів – тисячами, їхні танки та бронетехніку – сотнями, знаряддя, літаки та гелікоптери – десятками.

Нову історію, яка пишеться зараз кров’ю, "Телеграф" обговорив із експертом з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілією Кусою.

путін зробив стратегічну помилку

– Ми переживаємо шосту добу російського відкритого вторгнення в Україну. Які основні висновки можна зробити?

– По-перше, у Росії не вдалося завдати нам поразки швидко, вони застрягли в декількох місцях. По-друге, путін зробив стратегічну помилку, яка коштуватиме йому дуже дорого, незалежно від результату війни. По-третє, поки що найпроблемнішим залишається південний азовський напрямок, де російські війська справді зайняли частину нашої території, включно з Бердянськом, і хочуть взяти Маріуполь.

– Що можна сказати за підсумками першого раунду переговорів між делегаціями України та Росії, який відбувся 28 лютого?

– Можна сказати, що перший раунд закінчився непогано. Сторони не висували одна одній максималістських вимог та ультиматумів. Діалог, очевидно, продовжиться (є відомості, що друга зустріч намічена на 2 березня – прим. ред.), але не варто очікувати на швидке і легке рішення. Першим, про що мають домовитись – це припинення вогню.

– Які втрати, окрім репутаційних та людських, зазнає росія через вторгнення в Україну?

– Головні втрати для росії будуть економічні та фінансові через західні санкції. Це призведе до зростання соціальної напруги та конфлікту еліт у міру звуження ринку та фінансових потоків. Через якийсь час не виключена боротьба за владу та дестабілізація вже політична.

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Війна перекидає старий європейський порядок

– Чому НАТО не хоче оголосити наше небо безпольотною зоною?

– Немає нічого страшного чи дивовижного у відмові НАТО від запровадження безпольотної зони. Це призвело б до прямого військового зіткнення НАТО з росією, на що країни Заходу йти не хочуть.

– Як російсько-українська війна змінює та ще змінить Європу та світ загалом.

– Війна, по суті, підриває основи пострадянського порядку, в основі якого лежав вплив Росії, що зберігся після 1991 року, а також її спроби реінтегрувати регіон під своїм кураторством на основі неоконсервативного реваншизму. Крім того, війна перекидає старий європейський порядок. Консолідація країн Європи та НАТО призведе до формування блоку, який стримуватиме росію, посилюючи позиції євроатлантистів та проамериканських сил, а також даючи США можливість відволікатися на боротьбу з Китаєм.

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Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія росії зазнає великих втрат в Україні".

Події 25 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 26 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

За подіями 5-го дня слідкуйте у матеріалі "Війна – день 5: Україна піддається бомбардуванням, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Перший день весни, він же шостий день війни "Телеграф" відслідковував у матеріалі "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожим обстрілом, але впевнено дає відсіч".