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Якщо путіна не зупинити, він може напасти на Польщу чи Фінляндію, – американський доброволець

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Ерік Куронен із Сієтлу вважає, що путіна потрібно терміново зупинити Новина оновлена 05 березня 2022, 14:08
Ерік Куронен із Сієтлу вважає, що путіна потрібно терміново зупинити

Військовий медик із США прибув до України допомогти у боротьбі з агресією кривавого диктатора володимира путіна. Він розповів "Телеграфу" про свої мотиви, і чи ще багато чекати добровольців

Після оголошення створення в Україні Іноземного легіону для добровольців, які бажають воювати проти росії в нашій країні, стали прибувати десятки людей з різних країн світу. Це американці, і грузини, і бійці Французького легіону.

Спочатку вони потрапляють до Новояворівська, де проходять підготовку, тренування, знайомляться з українськими засобами зв’язку та зброєю. Потім добровольців розподіляють по Україні. В місцевій теробороні кажуть, що більшість добровольців — військові, які пройшли воєнні дії в Афганістані та Іраку.

"Телеграф" поспілкувався з одним із добровольців, який лише приїхав до України. Його звуть Ерік Куронен і він із Сіетла, США (щоб подивитися відео розмови, прогортайте в кінець інтерв’ю).

Американський доброволець Ерік Куронен
Американський доброволець Ерік Куронен

– Розкажіть, чому ви вирішили приїхати до України?

– У мене є родичі в Фінляндії. Я був у них і коли почув, що росія напала на Україну, то вирішив їхати. Адже, якщо путіна не зупинити, то через декілька років росія може напасти на Польщу чи Фінляндію. Я мушу захистити рідних.

– А як ви потрапили до України?

– Я пішов до українського посольства та запропонував стати добровольцем. Потім через Польщу приїхав сюди, мене перевірили, зустріли і зараз вже я допомагаю українцям. Я маю досвід воєнного медика.

– Як відреагує ваша країна, якщо ви станете частиною військових сил іншої держави?

– Це не буде проблемою. Ваші люди потребують моєї допомоги. Ваш президент зробив заклик, що потрібні волонтери, мій уряд нічого зі мною не зробить. В Америці я мав великий досвід волонтером.

– Що ви робитимете далі?

– Можливо, я вже скоро поїду у зону бойових дій та буду вчити солдатів ' первинній медичній допомозі. Можливо це буде Київ, чи поблизу Маріуполя. Ризики зараз є всюди.

– Як довго ви будете в Україні?

– Я буду стільки, скільки моя допомога знадобиться українцям.

– Як багато американців хочуть їхати в Україну, можливо ваші друзі?

– Не думаю, що дуже багато, але ще будуть їхати точно. Мої друзі скоро приїдуть, один з них вже добирається через Краків.

– А що ви чули про ситуацію в Україні до свого візиту?

– Тільки те, що пишуть в медіа про війну, і про те, що багато росіян деморалізовано, вони тікають та здається в полон. А українці дуже сильні та сміливі.

Як повідомляв "Телеграф", це далеко не поодинокий випадок, що іноземці виступають за Україну в боротьбі з росією, — раніше про підтримку Києва заявляли в Чечні, а в територіальну оборону Києва вступив екс-депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Теги:
#США #Польща #Росія #Фінляндія #Війна #Володимир Путін #Добровольці
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