"Ми навчилися за 8 років війни відрізняти правду від брехні": новий "краш" українок спецназівець Артур Тураєв

Український боєць Артур Тураєв після кількох роликів із фронту став кумиром українських жінок

Артур Тураєв – український захисник, якого в мережі називають новим "крашем" українок поряд із Кімом, Дехтяренком та Арестовичем. 27-річний хлопець, маючи виразні зовнішні дані, міг би красуватися на глянцевих обкладинках або сяяти в кіно. Але він слугує в одному зі спецпідрозділів поліції України. Звання та місце – не називає. "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю вдалося поспілкуватися з нашим захисником Артуром Тураєвим і розпитати докладніше про нього, війну та плани на післяпереможне майбутнє.

– Як ви стали військовим? Чи мріяли їм бути з дитинства?

- Я завжди мріяв брати участь у військових діях, мені дуже подобалися фільми та документалки у цьому напрямі. Хотів стати миротворцем, але вік не дозволяв… Коли почалася війна в Україні у 2014 році, то одразу зрозумів, що маю бути там. Довелося пройти бюрократію, але врешті-решт я потрапив на військову службу.

Чому росії не виграти війну проти України?

- Де навчалися і проходили службу?

- Навчався у Суднобудівному корабельному ліцеї у Миколаєві. Проходив службу в 1-му окремому батальйоні морської піхоти ДШР (десантно-штурмова рота). Після чого проходив службу в розвідці снайпером.

- Ви служили у спецназі – це правильна інформація?

- Проходив багато підготовок спеціальних підрозділів за своє життя, зараз продовжую служити в спецназі поліції.

- У чому специфіка служби саме у спецназі?

- Особливість служби у спецназі – це перевага якості над кількістю супротивника. Ти маєш жити цим, бути ідеальним у всьому, а якщо у тебе є "проколи" — мусиш негайно опрацювати та ліквідовувати їх. Спецназ — це в твоїй голові, це порядок. У спецназі випадкових людей немає.

- Ви брали участь у боях у рамках АТО й ООС?

- Я брав участь в АТО/ООС. Потрапив у бойові дії ще не зовсім досвідченим, усьому вчився там. З роками ми стали найкращими, тренувалися, навчалися, навіть будучи на бойових позиціях, приділяли окрему увагу спорту. Були круті моменти, коли вели бій із усмішками на обличчі, а бували й зі сльозами… Я втрачав близьких друзів. Шість моїх найкращих друзів загинули, а в останній день мого контракту від снайперської кулі загинув ще один друг, у якого залишилася дочка віком 2 роки, дружина та мама… Він навчав мене парашутній справі, ми проводили дозвілля під кавою в нашій частині на півострові… Після того, як підписали рапорт на звільнення, я поїхав до нього на похорон, щоб проводити свого доброго друга та наставника. Згадую свою десантно-штурмову роту й пишаюся! Це професіонали. Ми "мочили сепарів" з усього, що в нас було, наш батальйон досі вважається найкращим у своєму роді військ. Дякуємо хлопцям за безцінний досвід. Ми робили стрибки з літаків, гелікоптерів, удень, вночі, на воду, спускалися по адаптеру, ходили в море на кораблях, їздили за кордон і ділилися досвідом з іншими арміями різних країн.

- Де опинилися у момент початку повномасштабної війни?

- Перебував у Києві та був готовий швидко реагувати на поставлені завдання і проводити роботу з ліквідації противника на території України.

- Як вирішили піти захищати Україну у війні?

- Я ухвалив рішення захищати Україну від окупантів із трьох причин: перша — я захищаю свою сім’ю і землю, друге — я патріот своєї країни, третє — мені це просто подобається!

Артур Тураєв: "Коли у 2014-му почалася війна, то одразу зрозумів — я маю бути там"

- Яким ви бачите нашого противника – російських загарбників?

- Російських солдатів я бачу військовонеосвіченими, деяких – обдуреними. Боягузливі солдати без честі воїна, вони лише мародери.

- Які сильні сторони наших ЗСУ можете виділити?

- Сильні сторони ЗСУ – це патріотизм, волелюбність, вміння долати будь-які труднощі на своєму шляху. Наші військові — найдосвідченіші солдати в Європі. Ми навчилися за 8 років війни відрізняти правду від брехні. Сильна сторона в тому, що ми на своїй землі, ми пристосовані до будь-яких умов ведення бою, будь то зима, літо, море чи гори. Будь-яку зброю ми перетворюємо на ще ефективнішу, ніж вона є. Ми імпровізуємо, і ми маємо дуже багато кваліфікованих офіцерів. Все це разом і робить з нас дуже сильних солдатів і справжніх воїнів.

- Як, на вашу думку, за останні 8-10 років змінилася українська армія?

– За останні 8-10 років армія змінилася кардинально, як і весь народ України. Бути солдатом тепер — це престижно. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами та навчаємося нових і нових технологій. Чим більша у нас війна, тим сильнішими ми стаємо. Армія стала професійною. Є моменти, які ще треба опрацювати, але це, гадаю, зроблять за пару років. Якщо дати оцінку за 10-бальною шкалою, то армія 8 років тому була на 3-4 бали, зараз можу дати тверду 9-ку.

- Багато іноземних дипломатів не очікували такої потужної боротьби українців у відповідь на напад РФ. Як ви вважаєте, завдяки чому Україні вдасться успішно оборонятися вже близько місяця?

- Професійні військові ЗСУ, ТРО, силові структури та мирне населення стали одним цілим. Можна зламати один сірник, але зламати цілу коробку вже не вийде! Звичайно, технологічна допомога Заходу нам сприяє, завдяки ній ми можемо проводити операції. Є різниця: боротися за ідеї старого маразматика і боротися за свій будинок, родину, батьківщину. Українці ментально такі – вільні. Душу й тіло ми положим за нашу свободу!

– Якщо раніше найпопулярнішими були співаки, актори, то під час війни зірками стали мери, президент, військові. Яка вам така тенденція?

- Тут нема нічого дивного. Найбільша цінність – це життя. Президент, дипломати та військові якраз цю цінність і захищають. Людям треба у щось і в когось вірити! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ. Ми цю віру не підведемо.

- Не думали, маючи таку зовнішність, стати актором чи моделлю?

- Завжди хотів бути актором, мені дуже подобається цей напрямок. Я б із задоволенням прийняв пропозиції до якогось цікавого проєкту. Коли все налагодиться в нашій країні, то планую зробити свій проєкт на Youtube-каналі.

Артур Тураєв одразу запам’ятовується ефектною зовнішністю

У мережі Артура Тураєва порівнюють із турецькими акторами

- Судячи з ваших соцмереж, у вас є дівчина. Як на відстані підтримуєте одне одного?

- Так, у мене є дівчина, якій я дуже вдячний за найкращі моменти у своєму житті! Як вона мене підтримує? Коли каже, що вона в безпеці, що з нею все гаразд, що вона готова діяти так, як я скажу у разі загострення… Оце мене й підтримує. Коли я знаю, що їй добре, то я можу з холодною головою виконувати будь-які завдання, мені спокійно. Зі свого боку, я її підтримую своєю впевненістю, позитивом і, взагалі, я пообіцяв їй перемогу! (усміхається. – Ред.)

- Ваш відеозвернення до дівчат у Тік-Ток про те, мовляв, зараз "ваші хлопці смажать орків, але потім будуть і вас", викликало фурор. Чекали на таку реакцію?

- Такого я, звісно, не очікував. Взагалі, відео було записано одразу після нашого залпу "градів". Просто сказав те, що спало на думку, і в жодному разі не рівняв наших красунь з тими тваринами, орками. Але хто як хотів – так і зрозумів.

- А ваша дівчина не ревнує через таку увагу? Відео розлетілося мережею. У коментарях під роликом зірки – Леся Нікітюк, Слава Камінська.

- Дівчина трохи ревнувала спочатку, це властиво дівчатам (усміхається. – Ред.).

- Звичайно, цікавий погляд на ситуацію зсередини. Як захисник, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку воєнних дій? Усі дуже чекають, коли скінчиться війна, коли Україна переможе.

- Перемога, звичайно ж, за нами, це стало зрозуміло вже давно, це лише питання часу… Не хочу прогнозувати дату, але скажу одне: що чим довше російські солдати тут перебуватимуть, тим більше їх помре. Ми розмотуємо їх ресурси і битимемо їх стільки, скільки треба.

- За місяць повномасштабних військових дій яких висновків ви дійшли: у чому наші переваги перед ворогом, а чого Україні не вистачає на цей момент?

- Висновок очевидний: ми сильніші у всіх аспектах. Їх багато, але їх багато не лише воює, а й умирає. Робити висновок мають пострадянські та західні країни: про те, що Росія не така, як її малювали десятиліттями.

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- Прочитала у якомусь коментарі до вашого відео, що ви – це нове покоління військових. На вашу думку, сучасний український військовий — який він, його головні якості, місія?

- Сучасний солдат – це вільний, волелюбний, добре підготовлений і мотивований у всіх аспектах цього слова. Сьогодні солдат живе у серці кожного з нас. Напевно, сучасний солдат — це справжній українець-патріот.

Артур Тураєв: "Сучасний солдат — це справжній українець-патріот"

- Як ставитеся до тих чоловіків, які ховаються від мобілізації або навіть намагаються перетнути кордон, переодягнувшись у жінку\в дитячому бебі-боксі?

- До таких чоловіків я ніяк не ставлюся, хоч би якими вони не були, вони не перестають бути громадянами України. Мій обов’язок – захищати всіх мирних людей. Їм із цим жити, а ось як соціум їх прийме — вже інше питання.

- На вашу думку, стати на захист своєї країни мають усі чоловіки без винятку чи на фронті краще перебувати лише добре підготовленим військовослужбовцям?

- Все залежить від ситуації. Якщо ситуація дозволяє задіяти лише армію, то воювати має армія та силові структури. Якщо їх не вистачає, то, звичайно, кожен чоловік, який називає себе чоловіком, повинен захищати свій дім. Щоби допомагати захищати свою країну, необов’язково брати в руки автомат: можна бути волонтером, евакуювати мирних (безкоштовно), вести інформаційну війну… Головне — не залишатися осторонь!