Путін хоче всіх замазати кров’ю, - нардеп-кіборг про рух у Придністров’ї та спробу рф захопити Одесу

путін поки невдало намагається втягнути у війну з Україною невизнане Придністров'я, а ленд-ліз докорінно змінить хід війни

Народний депутат, секретар парламентського комітету з оборони та розвідки, "кіборг" Роман Костенко, який захищає Україну на Миколаївському напряму, розповів "Телеграфу" про активізацію фронту з боку Придністров’я, а також чому ленд-ліз та історична зустріч антиросійської коаліції у Рамштайні може докорінно змінити хід війни.

— Навіщо росії потрібно нагнітання ситуації в Придністров’ї? Відволікання українських сил з Донбасу з метою відволікання уваги чи вони дійсно готують наступ на південь Одещини з того боку?

— Тут є декілька варіантів. Один з них якраз такий, про який ви говорите: вони намагаються скувати наші сили та засоби. Ми дійсно вимушені тримати частину військ біля Придністров’я, хоча могли б перекинути їх на оборону Одеси, Миколаєва чи Сходу. Тобто рух там російських військ має на меті максимально зв’язати вздовж Придністров’я наші війська.

По-друге, у планах росії захоплення півдня України. Але тут скажу наступне: війська в Придністров’ї (як окреме угрупування) нам загрози не становлять, але як елемент масованої атаки цілком може мати місце. Ми знаємо, що рф планує атакувати Одесу з трьох сторін: сухопутний напрям з Миколаєва, морський десант зі сторони Одеси, а також спроба просування з боку Придністров’я.

Тобто можна констатувати, що нещодавні провокації щодо нібито підготовки України до нападу на Придністров’я робляться для того, щоб офіційно втягнути цю "псевдореспубліку" у війну. Створити ілюзію, що нібито жителі Придністров’я захищають свою територію. Як це в принципі завжди відбувалось за російським сценарієм.

За однією з версій, відкриття фронту з боку Молдови потрібне Кремлю для додаткового мобілізаційного ресурсу, адже оголошувати відкриту мобілізацію в рф путін поки ніяк не хоче. Якщо ми візьмемо мобілізованих людей з так званих "ЛР"-"ДНР", то це солдати "так собі", їх навіть солдатами не назвеш. Це путінське м’ясо. А тут (у Придністров’ї — Ред.) буде півтори тисячі військовослужбовців російської федерації та 7-8 тисяч мобілізованих місцевих вояк. Путін розуміє, що зиску з низ мало, але він хоче замазати кров’ю всіх. Тобто якщо вони йдуть "допомагати Донбасу", як він вважає, можливо навіть приєднувати їх до росіі, то й вони повинні щось робити. Щоб не одна росія була по лікоть в крові.

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— За деякою інформацією, путін поставив військовим задачу отримати бодай якусь перемогу до 9 травня. Що про це можете сказати?

— Доки російським військам не вдалось зазнати значних успіхів ні в Одесі, ні в Миколаєві. Але щось вони можуть подати як перемогу. Зараз сильні бої йдуть на Донецькому напряму, вони все ж сподіваються до 9 травня вийти на адміністративні кордони областей, але в них не виходить. Тому вони зараз будуть вмикати свій максимум. Можливо, навіть будуть знімати війська десь на інших напрямах.

Південний напрям також дуже стратегічний, і в планах путіна він є. Тут також зібрано багато військ. Кожного дня у нас тут йдуть важкі бої, зокрема, артилерійські дуелі, на передньому краї Миколаївської та Херсонської областей. Окупанти обстрілюють Миколаїв. У будь-який момент вони також можуть почати наступ на півдні. Особливо, якщо будуть бачити, що вперлися на Сході й в них там немає жодного успіху.

— Американський ленд-ліз та зустріч міністрів оборони 43 країн у німецькому Рамштайні можуть докорінно змінити хід війни?

— Ви правильно сказали — докорінно. Бо в нас зараз по ресурсу людей мобілізованих більше, ніж у росіі. Вони мають перевагу тільки внаслідок того, що в них більше техніки та артилерії. Мобілізованих у нас десь 400 тисяч, якщо не більше, а в них менше, але всі вони з технікою й артилерією. А якщо є технічна перевага, то можна перемогти. Просто піхотою, як за часів Другої світової, коли радянські війська працювали з кулеметів, вже просуватись не вийде. Тому нам потрібно більше техніки. І щоб навчити наших мобілізованих людей давати відсіч. І тоді це може докорінно змінити хід війни.

— Тобто якщо в нас буде наступальна зброя, то ситуація може розгортатись за іншим сценарієм?

— Будь-яку зброю можна назвати наступальною або оборонною. Ту ж саму палку — нею можна бити, а можна захищатись. Зброя нам потрібна, щоб бити ворога. Коли в нас буде більше артилерії, літаків та іншої зброї, то і можливостей для планування буде більше.

Як повідомлялося, у четвер, 28 квітня, Палата представників США розглянула та проголосувала за закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.