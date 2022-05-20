Чи кине Росія десант на Одесу і як відігнати окупантів від узбережжя, — відповідь військового оглядача

Обстановка у Чорному морі, головні загрози для півдня України та необхідний захист – про все це в інтерв’ю зі "злим одеситом" Олександром Коваленком

Бої на українських фронтах точаться вже третій місяць. І поки вся увага привернена до битви за Донбас, результат якої багато в чому визначить подальший результат війни, зберігається небезпека і на південному напрямку. Зокрема – для Одеси та Миколаєва.

Про загрозу для "Перлини біля моря" та перспективи для регіону ми поговорили з військовим оглядачем Олександром Коваленком (відомий у мережі як "Злий одесит").

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- Багато хто говорить про можливість відкриття коридору для українських суден із зерном та іншою с/г продукцією під охороною натовського флоту. Наскільки можливим ви бачите такий сценарій?

- Такий сценарій цілком реалістичний. Чорноморська флотилія ВМФ РФ не наважиться атакувати кораблі НАТО. Вона за 3 місяці війни в Україні показала свою неспроможність як бойової групи (втрата флагманського крейсера "Москва" тому доказ). Ризикувати конфліктувати з флотом НАТО вони не наважаться. Максимум на що підуть росіяни – на провокації, але й ті без суттєвого результату, але з явними неприємностями для них.

Найбільшою проблемою у разі реалізації такого сценарію є загроза підриву на мінах. Російські окупанти досить щільно замінували виняткову економічну зону України, а тому першочерговим завданням стане саме розмінування.

- Чи змінить обстановку в Чорному морі передача протикорабельних комплексів — зараз надходить інформація про передачу британських, американських та ізраїльських зразків. Як це вплине на ситуацію на морі? Чи допоможе розблокувати порти?

– Безумовно, наявність протикорабельних ракетних комплексів у достатній кількості дозволить убезпечити узбережжя Одеської області. Але потрібно однаково як необхідну кількість ПКРК, так і відповідних боєприпасів.

Саме перевага берегової оборони й ультимативна загроза російським кораблям дозволять нормалізувати та убезпечити судноплавство у регіоні.

Ймовірно, що для цих цілей доведеться навіть демонстративно знищити кілька російських військових кораблів.

- Ситуація навколо Зміїного острова. Росіяни з великими втратами, але закріпилися там, розгорнувши ППО. Яка кінцева мета в цьому місці та чи можуть окупанти спробувати здійснити десантну операцію на одеське узбережжя? Наприклад, у Бессарабії.

- Так, загроза десантної операції зберігається, але її результативність дуже сумнівна. Зараз ми спостерігаємо за тим, як вони намагаються використовувати острів Зміїний як не тільки майданчик з контролю над судноплавством і повітряним простором регіону, але й як у перспективі трамплін для розвитку десантної операції. Але який шанс, що нинішню групу окупантів на Зміїному не буде знищено як попередню?

Саме висока ймовірність знищення окупаційних підрозділів і російських військових кораблів протикорабельними засобами ставить під питання не лише сенс десантної операції на Одещині, а й загалом доцільність їхньої присутності в регіоні.

Острів Зміїний. Мапа

- Чому раптом затихло Придністров’я? Після такого галасу, вибухів, погроз та "навчань", знову тиша. Стратегія змінилася чи поки що відклали цю порохову бочку? Чи відомо вам щось про настрої "еліт" Придністров’я?

- Порохова бочка поставлена на паузу. Адже очевидно, який сценарій не спробувала б реалізувати російська сторона в Придністров’ї, чи то загроза Одеській області, чи Молдові, погано він закінчиться саме для так званої "ПМР". Це не влаштовує не тільки керівництво невизнаної республіки, а й мафіозні еліти, які контролюють багато що у цьому апендициті руського миру.

Тираспіль — "столиця" невизнаної "ПМР". Мапа

Москві дуже хотілося б втягнути у війну проти України якомога більшу кількість своїх прихильників, наприклад, Білорусь та Придністров’я. Але, як ми бачимо, надавати свої армії і НЗФ (незаконні збройні формування — Ред.) ці друзі путінського режиму не поспішають.

Відомо про те, що російські спецслужби зараз намагаються відродити батальйон "Буджак" у Гагаузії. Не виключено, що розхитувати регіон вони спробують із цієї ділянки, чинячи тиск і на нерішучу "ПМР". Але серед гагаузів теж немає єдиної думки про те, чи варто допомагати росіянам у цій суїцидальній місії.