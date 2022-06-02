Генерал Ігор Романенко: Росіяни ослаблені, але ще сильні. Однак невдовзі Україна може це змінити

Романенко вважає, що ЗСУ мають послабити армію росії настільки, щоб вона сама змушена була перейти до оборонних операцій

США повідомили про надання для України нового пакету військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів. Крім РСЗВ HIMARS до нього мають увійти й інші зразки великокаліберної зброї, протитанкові комплекси Javelin, контрбатарейні радари, низка інших "няшок". Також з’явилися відомості, що Британія може передати українським воїнам РСЗВ M270 американського виробництва.

Тим часом війська російського агресора посилено штурмують Сєвєродонецьк і намагаються оточити Лисичанськ, а також атакують північ Донеччини.

Про ситуацію на фронті після майже 100 днів широкомасштабного російського вторгнення, а також про перспективи розвитку бойової обстановки "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

На цей момент ми перебуваємо в активній фазі другої наступальної операції противника

"Пройшло фактично 100 днів повномасштабної війни, в ході якої ми виграли першу – оборонну – операцію. Противник був змушений піти з півночі. Не зміг захопити Київ, інші великі міста. Українці зірвали бліцкриг та відкинули росіян на низці напрямків. Головне, що ми не втратили державності. Адже росіяни сподівалися під час швидкої операції знищити Україну як державу. "Денацифікувати" та "демілітаризувати" нас, як вони це заявляли. Проте держава збережена, нація згуртувалася – і бореться з агресором", – наголошує генерал.

За його словами, зараз ми перебуваємо в активній фазі другої наступальної операції противника – на сході та частково на півдні. Ідуть запеклі бої в районі Сєверодонецька, Лисичанська, Краматорська, Слов’янська.

"Попри величезні складнощі, військовий потенціал у нас виріс. Починали вторгнення росіяни, маючи триразове перевищення військового потенціалу над тим, що мали ЗСУ. Але в результаті ми не тільки зірвали їхню початкову операцію, а й знищили третину потенціалу збройних сил рф. Однак дві третини, що залишилися, все ще представляють потужну силу, — зазначає Ігор Романенко. "До того ж росіяни провели приховану мобілізацію. Проте, враховуючи серйозне зниження рівня технічного забезпечення озброєнь і техніки, вони перейшли до старих ракет, до старих танків і бронемашин. Але потенціал їх все ще більш ніж серйозний. Починаючи військові дії у другій наступальній операції 92-ма батальйонно-тактичними групами (БТГр), попри значні втрати, агресор збільшив кількість БТГр до 110. Ми значно зменшуємо цей потенціал, щодня знищуючи велику кількість живої сили та військової техніки противника".

У ході боїв, особливо на сході та півдні, протягом тижня, може трохи більше, ми маємо послабити противника настільки, щоб він сам змушений був перейти до оборонних, а не наступальних операцій, вважає генерал. Щоб настала так звана оперативна пауза, під час якої нам досить швидко (це важка організаційна робота) вдалося підготувати стратегічний резерв по людях. А саме – навчити воїнів працювати на новій техніці, яка в період від місяця буде поставлена до нас.

Росіяни розконсервовують стару техніку. З 10 танків роблять два-три

На думку Ігоря Романенка, якщо все піде за планом, ми зможемо підняти військовий потенціал ЗСУ до російського рівня. Зупинити супротивника. Змусити його боронитися. А потім, перевищивши потенціал окупаційних військ, матимемо можливість перейти до проведення контрнаступних операцій зі звільнення нашої території.

"Боятися нам нічого не слід. Майже 100 днів відкритої війни показали, що вона нас гуртує. Ми об’єктивно оцінюємо противника, ситуацію. ЗСУ, маючи досвід бойових дій з 2014 року, різко підняли рівень підготовки військ за 2021 рік. І хоч поки що у нас в основному стара, радянська техніка, причому у значно меншій кількості, ніж в агресора, ми виконуємо завдання з перемелювання сил та засобів противника", – наголошує генерал.

Він зазначає, що російський диктатор путін вже клянчив техніку, гроші та продовольство для військових у Китаї та Північній Кореї.

"Багато звідти не отримав і навряд чи отримає, – упевнений Ігор Романенко. – Американці відстежують дії китайців, а ті не хочуть втратити економічні взаємини з США, враховуючи, що й так мають проблеми з економікою. В результаті росіяни розконсервовують стару техніку. Умовно кажучи, з 10 танків роблять два-три. Але роблять. Поповнюють особовий склад: весняний призов, прихована мобілізація, найманці. Так чи інакше – формують нові БТГр. І вводять їх у дію – малопідготовлені, але все-таки".

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Військовий експерт наголошує: перший наш крок зараз – це зупинити наступ противника на Донбасі та низці інших напрямків. Досягти оперативної паузи.

"Під час неї росіяни та їхні союзники, лобісти, насамперед у Європі, продовжать підштовхувати Україну до негайних переговорів з агресором, дозволивши йому легітимізувати захоплення наших територій. А наше завдання – використати цей час для створення стратегічного резерву – і переходу з часом (другий крок) до контрнаступальних операцій. У тому алгоритмі, який визначив формат "Рамштайн" (міністри оборони країн НАТО і союзників вирішили, що рф повинно бути завдано в цій війні такої шкоди, щоб вона більше не думала про агресію), вкрай важливо створення стратегічного резерву – підготувати людей на тій новій техніці, яка дає нам додаткові можливості. Військовий потенціал нарощується не так швидко, як хотілося б. Але в міру його нарощування можливості ЗСУ збільшуються. Проте їх поки що не достатньо, щоб зупинити супротивника", – резюмує генерал.