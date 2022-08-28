Залужний сказав, що треба потерпіти і ми обов'язково звільнимо Мелітополь і Крим, - Національна легенда України Ганна Бут

Національна легенда України Ганна Бут дала цікаве інтерв'ю "Телеграфу"

10 українців цього року отримали відзнаку "Національна легенда України", серед них громадська діячка та волонтерка Тата Кеплер, пожежник Ігор Івасиков з Миколаївщини, провідник станції Київ-Пасажирський Анатолій Бабичев, подружжя лікарів Андрія та Ольги Свист з Бучі, викладачка Ганна Бут з Мелітополя, відомий футболіст Андрій Шевченко. Посмертно нагороджені – народний артист Анатолій Солов’яненко, військовий льотчик Ігорь Безай та народна художниця Марія Приймаченко.

Під час церемонії нагородження, що проходила в Києві, говорили про кожного з лауреатів. Зокрема, викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine-2021 Ганна Бут виходила разом з іншими містянами на мирні мітинги, протестуючи проти окупації, виховувала учнів у дусі патріотизму. А після евакуації містянка активно волонтерить та надає розголосу ситуацію на захоплених росіянами території.

- 24 лютого я о 7-й ранку була в своєму робочому кабінеті в ліцеї, готувалась до занять, — розповіла "Телеграфу" Ганна Бут. – Хоча чула зранку вибухи, але новин не читала, і про початок війни дізналась від учнів. Поки був зв'язок, проводили заняття онлайн, потім через вайбер спілкувались і до випуску дітей своїх таки довела. У середині червня ліцей – як будівлю, так і автопарк, навчальне виробництво – захопили росіяни. Що з кабінетом не знаю, та навряд чи там щось вціліло, бо в мене були грамоти від військових, прапори… І як продовжувати роботу – незрозуміло. Наші викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори по водінню та адміністрація не пішла на співпрацю з ворогом. Заклад перереєстрували в Запоріжжі, оголосили дистанційний прийом документів. Та на сьогодні набору немає. Це при тому, що у мене в столі лишилось 64 заяви від випускників 9 та 11 класів. Зараз жодної, бо бояться і діти, і батьки.

Ганна Бут відзначає, що пишається тим, як мелітопольці чинили спротив окупантам. Як масово виходили на вулиці, намагались зупинити голіруч техніку, стояли навпроти озброєних військових, співаючи гімн.

- Я весь час повторюю, що організатором був кожен з мешканців міста, хоча були і ключові фігури. Це і Ольга Гайсумова, що вела прямі ефіри і яку одну з перших захопили в полон росіяни. Це і Ганна Ланчева, яка, можна так сказати, "оформлювала" наш спротив, пропонуючи різні акції, як-то запуск літачків до території колишнього СБУ, яку захопили рашисти. На чолі наших колон був Олексій Баздирєв – цей хлопець пішов потім захищати Батьківщину і загинув. Коли вже рашисти вдалися до жорсткого розгону людей з пострілами і світло шумовими гранатами, то почали збиратися невеличким колом на міжконфесійну молитву на площі.

Та з часом перебування в місті стало неможливим через постійну загрозу викрадення, бо росіяни активно "працювали" з активістами. Ганна Бут з дочкою знайшла прихисток у місті Дубно Рівненської області, з мешканцями якого була знайома завдяки волонтерському руху.

- З того дня в мене не було жодного вихідного, хіба що неділя, коли я йду до церкви і приводжу до ладу свої думки, — каже Ганна Вікторівна. – А так щодня віддаю 6-8 годин свого життя плетінню маскувальних сіток, днями 10-у ювілейну передала мелітопольцю, що зараз на фронті. Робимо це разом з дітками з недільної школи "Божа нивка", в приміщенні якої ми з дочкою мешкаємо. Долучаюсь тут також до майстер-класів та уроків, створюємо разом з малечею малюнки, листівки, щоб підтримати наших воїнів.

З Мелітополем Ганна Бут постійно підтримує зв'язок, каже, що одна з її знайомих надсилає їй фото пропагандистських газет, повідомляє про те, що відбувається в місті. І саме для неї, а також інших містян, що не мають змогу виїхати з міста, викладачка записала у червні відео. В ньому вона звернулась до світової спільноти, щоб допомогли врятувати Мелітополь та інші окуповані території. Таке ж прохання на церемонії вручення відзнаки "Національна гордість України" Ганна Вікторівна адресувала і футболісту Андрію Шевченку, а також головнокомандуючому Валерію Залужному.

- Я була загорнута в прапор з зображенням черешні і написом "Мелітополь – це Україна", тобто змогла ще раз на загал про це сказати, — говорить Ганна Вікторівна. – І подумала, що маю попросити Залужного, щоб якнайшвидше вилікувати Мелітополь від цієї страшенної зарази – раші! Спитала в нього, як швидко це може статися, а він сказав: "Треба ще трішки потерпіти, ми обов’язково звільнимо Мелітополь, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області і Крим". Тож, як і решта мешканців цих тимчасово окупованих територій, я чекаю на звільнення і вірю в ЗСУ.