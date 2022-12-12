путін явно злякався - генерал розповів, що криється за новими погрозами російського диктатора

Екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю "Телеграфу" не виключив таємних переговорів щодо усунення путіна

Російський диктатор володимир путін виступив останнім часом з низкою резонансних заяв щодо війни росії проти України. Серед іншого прогнозував продовження так званої "спеціальної військової операції", знову погрожував ядерною зброєю, а також намагався аргументувати цілеспрямовані ракетні удари росіян по енергосистемі України. Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", що стоїть за цією путінською риторикою.

путін хоче далі воювати, але росіян почали готувати до кінця "спецоперації"

На думку генерала, путін все частіше показує свою слабкість. І низка його нещодавніх навколовоєнних заяв це підтверджує.

"Немає в росіян успіхів на фронті. Натомість є успішні українські контратаки, а кількість загиблих окупантів уже перевалила за 94 тисячі. Поранених, зрозуміло, ще більше. Враховуючи, що наступали росіяни на Україну в лютому приблизно 300 тисячами боєздатних солдатів, половину цієї армії вже нейтралізовано. Деякі підрозділи розформовані, деякі перегруповані, зокрема за рахунок мобілізованих, які не мають ні мотивації, ні досвіду", – пояснює Микола Маломуж.

Він зазначає, що підтримка влади та війни всередині росії падає. І це демонструють останні дослідження. Деколи закриті, але результати все одно просочуються в медіа.

"Все більше росіян виступають за переговори, хочуть шукати хоч якогось миру. З огляду на те, що всі дослідження та ЗМІ контролюються Кремлем, бачимо формування певної точки зору в суспільстві, підготовки росіян до того, що так звана "спецоперація" може завершитися не так грандіозно, як планувалося спочатку. Зосередившись на утриманні Криму, Донецька та Луганська, а також хоча б частини окупованих у 2022 році територій", — зазначає експерт.

При цьому, говорить генерал, путін продовжує будувати войовничі плани. Припускаючи, що мобілізація людських та військових ресурсів (артилерія, техніка, військові засоби, стягування тих самих систем С-300 з Білорусі) дозволить досягти певного успіху. Або хоча б не допустити наступу наших військ на пріоритетних напрямках.

"Все, що раніше йшло на експорт ("Урагани", "Смерчі", танки, БТР, гаубиці), тепер кидається на український фронт. Крім того, активізувалися переговори з Іраном, Північною Кореєю, африканськими, арабськими країнами, щоб реекспортувати – викупити у них ті чи інші озброєння та боєприпаси. Росіяни почали відчувати дефіцит всього цього. Як наслідок – зменшується кількість обстрілів. Боєприпасів, які раніше окупанти використовували безмірно, стало значно менше", – наголошує Микола Маломуж.

Російські еліти можуть урезонити або усунути путіна

Важливим моментом генерал називає те, що після недавніх ударів по російських аеродромах у глибині рф наші союзники чітко дали зрозуміти: Україна може завдавати ударів ракетними засобами, безпілотниками по території країни-агресора і по своїй, тимчасово окупованій, включаючи Крим.

"Наголошується, що це – законні цілі. Що Україна б’є по супротивнику, який здійснює акти терору. Росіяни готують ракети, бомбардувальники на своїх базах для атак на цивільну інфраструктуру, на енергетичні об’єкти. Готують носії "Калібрів", пуски з наземних пускових установок, завдають цілеспрямованих ударів по громадянах України, причому це підтвердили, навіть у певній хвалькуватій манері, ті ж пісков і путін. А це – визнання на найвищому рівні, що вони скоюють воєнні злочини, терористичні акти, геноцид. Все спрямоване на знищення українців. Вбити, покалічити, позбавити світла, тепла тощо. І це однозначно розглядатиметься в міжнародному суді, визнаючись як геноцидний терор українців з боку військово-політичної верхівки рф", – упевнений ексголова Зовнішньої розвідки.

Зокрема тому, вважає він, путін, маючи також слабку військову позицію, загрожує новими наступами, продовженням війни. Бачить, що це не працює, та намагається вкотре погрожувати ядерною зброєю — мовляв, може бути змінена концепція застосування ядерної зброї (ЯЗ) не у відповідь, а превентивно, фактично виправдовуючи можливість застосування ЯЗ.

"Але це, швидше, риторика для підняття свого статусу в очах росіян, а не реальна погроза з боку путіна (його фактично ніхто вже не боїться). Спроба бравувати перед певними колами союзників та партнерів, які від нього вже почали відходити. Той самий прем'єр Індії не захотів проводити спільний з путіним саміт. Той самий Китай попереджає про неприпустимість брязкання ядерною зброєю", – звертає увагу Микола Маломуж.

Експерт наголошує, що путінські заяви про можливу зміну концепції ядерного удару викликали великий резонанс та обурення у світі.

"Однак путін продовжує жити у своєму вигаданому світі. Хоче, щоб його вмовляли, а Україну ті самі США, Китай, Туреччина схиляли до переговорного процесу. При цьому путін вже неодноразово попереджений про ймовірні наслідки таких ядерних ігор. З боку США попереджено різними каналами — по лінії Пентагону, ЦРУ, Держдепу, помічника Байдена з нацбезпеки Саллівана. Йому чітко дали зрозуміти, що, якщо буде помічена підготовка до можливого ядерного удару, по рф завдадуть удару навіть просто в момент розгортання подібних ракет для ймовірних пусків. Те саме сказала Британія. Про недопущення застосування ядерної зброї висловився китайський лідер Сі Цзіньпін. Ніхто не хоче гинути у вогні ядерної війни. Явно наростає риторика напруги. Але при цьому світ вже практично не має страху перед путіним. Хоч би як він погрожував", — пояснює Микола Маломуж.

Та й саме путінське оточення, вважає генерал, бачить, що всі його погрози останнього часу – скоріше, істеричні. Плюс – гра на публіку.

"І виникають сумніви щодо того, чи зуміє він втілити ті чи інші погрози в життя. І чи потрібно особисто їй, російській верхівці, таке втілення. Адже застосування ядерної зброї, навіть тактичного рівня, це вже буде злочин проти всього людства, а не тільки проти України, — зазначає Микола Маломуж. — Не виключаю, що в російських елітах все предметніше розмірковують над необхідністю урезонити путіна, а можливо, й усунути. Припускаю, будуть таємні переговори із західними або іншими країнами — як путіна усунути від влади. Недарма з’явилися дані про можливу втечу російської верхівки, включаючи путіна, в інші країни, ту ж саму Латинську Америку, хоча я вважаю, що в сучасному світі сховатися неможливо – ані в Латинській Америці, ані в Китаї, ані де-небудь. Таких агресивних лідерів із такою антилюдською історією, як у путіна, не захоче переховувати жодна країна світу, включаючи Північну Корею та Іран".