путін — ідіот, але не божевільний: генерал НАТО про загрозу ядерного удару з рф та зброю для України

Якщо путін застосує ядерну зброю, він втратить підтримку Китаю, вважає естонський генерал та депутат ЄП

Депутат Європарламенту, екс головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Ріго Террас в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи працює енергетичний терор на зменшення військової допомоги Україні, чи отримає Україна сучасну авіацію і чи має Європа стратегію для росіі, коли Україна переможе у війні.

— Росія використовує енергетичний терор, інформаційні операції та бажання швидко закінчити війну для підриву військової допомоги Україні. Наскільки це вдається?

— Не думаю, що їм вдається. І і політики, і прості люди в Європі бачать цю жахливу та виснажливу війну в Україні і те, що росіяни роблять. Так, європейці мають складнощі з енергетикою в Європі, з цінами на енергоносії, але я не бачу поки якихось передумов для зменшення чи підриву допомоги вашій країні.

Я б не сказав, що російська пропаганда або енергетичний терор, блекаут працюють. Так, зима буде важким періодом, але от в Естонії точно ніхто не збирається зменшувати допомогу Україні. Якщо ви подивитесь на Італію, Францію, Німеччину, то там така ж ситуація. Всі уряди готові виказувати підтримку Україні і допомагати.

— Враховуючи те, що ви сказали про важку зиму, чи треба цим країнам наростити військову допомогу Україні? Ми, зокрема, потребуємо багато танків, які не отримали досі.

— Я згоден з цим. Але, я думаю, що питання танків залежать від волі Америки. І в цьому питанні важлива підтримка саме влади США. Але і Європа також має робити більше. Якщо згадати, то під час війни в Афганістані американці вкладали мільйони доларів кожного дня, а загалом, мова йде про мільярди доларів на Афганістан. І це не були такі інтенсивні бої, як в Україні.

І якщо подивитись на кількість військової допомоги для України, то це на тлі того ж Афганістану виглядає недостатнім. Я думаю, що Америка має робити більше, тоді і Європа буде робити більше. Це не стільки про німецькі танки, це про американські танки.

— У одному з ваших попередніх інтерв’ю, ви сказали: "США можуть закінчити війну дуже швидко, якщо вони цього захочуть". Чому, на вашу думку, вони цього не роблять?

— Тому що діюча Адміністрація все ще вважає путіна сильним гравцем. Я думаю, що треба бути більш переконливими, щоб довести, наскільки ця війна реальна. Бо, здається, не всі там це розуміють. Треба більше переконливих дій.

— Наскільки великий страх на Заході щодо застосування ядерної зброї?

— Ці дискусії тривають постійно. І, звичайно, що певна ймовірність застосування ядерної зброї існує і ми це розуміємо. Але персонально я думаю, що це неможливо. путін — ідіот, але він не божевільний. Втім, люди в Америці і Європі бояться застосування ядерної зброї. Водночас путін втратить підтримку Китаю, якщо натисне ядерну кнопку. І це найбільш важлива річ для розуміння в цій ситуації.

— Нам дуже потрібна сучасна авіація, щоб отримати повну перевагу у повітрі, ви лобіст цього напрямку. Зараз це питання то зникає, то з’являється. Чи можливо це питання зрушити зараз?

— На жаль, я так не думаю. Багато що знову ж таки залежить від позиції Америки. Дещо вже було надіслано, але існують певні думки, що відправка винищувачів, сучасних літаків призведе до ескалації. А я вже певний час відстоюю позицію, що Україна має отримати сучасну авіацію, щоб дійсно мати повну перевагу у повітрі для повітряних сил України. Відправити їх може не обов'язково НАТО, але певні країни могли б. Ще на початку великої війни ми разом з генералом Брідлоу (Філіп Брідлоу, американський генерал, колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, ред.) написали публічний лист саме про важливість переваги в повітрі над територією України. І це до сих пір залишається однією з найбільш важливих проблем. Саме захист повітряного простору.

Хоча ваші повітряні сили вже роблять неймовірне. Маючи при тому дуже обмежені ресурси.

— Чи є в Європі єдине розуміння, що робити з росією, коли Україна переможе?

— Перша проблема — це росіяни. І Європі ще доведеться з цим розбиратись. Якщо поглянути в історію, то слабка росія — краще для сусідів, аніж сильна росія. Головна річ для перемоги у війні — підтримувати Україну і поставити на перше місце розбудову подальшого майбутнього України, і робити це вже зараз, а не після закінчення війни.

— Чи можуть нас зараз прийняти в НАТО? І які передумови потрібні для цього?

— Приєднання до НАТО — це завжди політична історія і політичне рішення. Країни Балтії стрибнули у вікно можливостей у 2004 році. Ніхто не вірив у 2001 році, що Естонія буде членом НАТО. Але зараз ми вже багато років у Альянсі. Ми повинні продовжувати проштовхувати цю тему. Але зараз я бачу складнощі для прийняття України. Хоча я послідовний прихильник того, аби Україна стала членом Альянсу. У вас одна з найбільш сильних армій у Європі, сильні повітряні сили.

— Є інформація в ЗМІ, що неонацистські групи намагаються здобути інформацію про країни Балтії — щодо боєздатності і розміщенню об’єктів оборони. Чи відомо вам про це? Адже загроза з боку росіі існувала і для країн Балтії завжди.

— Якщо такі операції є, то ми не маємо багато їх обговорювати, адже це чутлива інформація. Але ми точно не боїмось жодних загроз з боку росіян.