Україна вступає у рік перемог, а путінський режим близький до краху – прогноз генерала

Екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про поворотний етап у війні проти росії

Попри те, що повномасштабна, вже не гібридна, а явна війна, яка обрушилася на Україну 24 лютого 2022 року, принесла нам масу бід, ми за цей страшний рік неймовірно зміцніли. І у військовому плані, і в геополітичному, і щодо стратегічних перспектив. Про головні перемоги України та майбутній крах росії "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Ми загартувалися у вогні війни

"Після 24 лютого ми не тільки відточуємо на практиці майстерність перемог – як треба бити ворога та захищати державу, – а й відпрацьовуємо низку найважливіших напрямків. Військовий, дипломатичний, економічний, політичний, міжнародний. Все це спрямоване не просто на перемогу над росією у цій війні, а й на формування нового світоустрою, нової системи глобальної безпеки", – зазначає Микола Маломуж.

Україна, наголошує він, стає найважливішою частиною геополітики, яка фактично становить стратегічні перспективи світу загалом та Європи зокрема.

"За цей рік ми своєю мужністю, своїм героїзмом, своєю завзятістю у відстоюванні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, а також власне демократичних цінностей підняли статус нашої держави на найвищий рівень. Ставши одним із потужних гравців у світовій спільноті", – наголошує ексголова Зовнішньої розвідки.

Ми, продовжує він, зуміли згенерувати найкращі сили, навчити наших військових не лише операціям із захисту держави на різних стратегічних напрямках, а й створили боєздатні частини для проведення потужних наступальних дій.

"Ми загартувалися у вогні війни. Це показало весняне визволення півночі України – Київської, Чернігівської, Сумської областей. Ряд літніх операцій, зокрема з використанням високоточної та далекобійної артилерії. Літньо-осіння операція зі звільнення Харківської області, частини Луганської. Звільнення Херсона – єдиного облцентру, захопленого росіянами після вторгнення.

Це все – конкретика наших дій, яка продемонструвала і правильно обрану керівництвом ЗСУ стратегію, і вміння бійців та командирів середньої та вищої ланки, які чітко організували оборону, активно вимотували сили супротивника, знищували його резерви, створювали складні для росіян умови, змушуючи їх відступати”, – пояснює генерал.

Він наголошує, що це був складний, жертовний процес, на який знадобилися місяці, за який довелося заплатити багатьма життями. Але до кінця року ми значно покращили своє становище, якщо порівнювати з тим, що було першого місяця російського вторгнення. Тоді як противник, навпаки, зазнав низку поразок, ослаб, втратив позиції на світовій арені.

путін тільки погіршив для рф ситуацію, намагаючись вкотре підняти ставки

Україна, підкреслює Микола Маломуж, зуміла об’єднати навколо себе і проти росії весь цивілізований світ.

"Тепер практично в будь-якій точці земної кулі розуміють, що росія — агресор. Вона стала настільки токсичною, що путін злякався летіти на саміт "Великої двадцятки", розуміючи, що на нього очікує обструкція на очах усього світу. Було прийнято низку резолюцій Генасамблеї ООН, які засуджують дії рф. Її виключили з низки міжнародних структур, були відмови приймати путіна з боку низки країн, а ще була жорстка реакція провідних держав на путінські спроби загрожувати ядерною зброєю.

Йому "прилетіло" за це не лише від США, Великої Британії та ЄС, а й від Китаю, Туреччини, Індії, які продовжують підтримувати більш-менш рівні відносини з Кремлем. Тобто путін тільки погіршив для рф ситуацію, намагаючись вкотре підняти ставки», – пояснює генерал.

На думку Миколи Маломужа, 2023-й – це буде рік потужного оперативного та політичного тиску на росію у плані не лише звільнення наших територій, а й у ракурсі демілітаризації рф, формування нового світоустрою.

"Саме Україна буде провідним учасником цього процесу. Правильно, що виносимо свої пропозиції на міжнародний рівень. Що їх обговорюють в ЄС, у форматі "Великої сімки", "Великої двадцятки". Що буде обговорення у форматі ООН. Важлива оперативна робота з усіма країнами, — впевнений експерт. — Щоб план, спрямований на якнайшвидше припинення війни в Україні, був ухвалений (і саме на наших умовах), щоб були передбачені дієві запобіжники проти повторення подібної агресії. Мають бути жорсткі важелі, одним з яких, гадаю, є демілітаризація рф. І, звичайно, важливо, щоб росія компенсувала Україні всі завдані нам втрати".

Перші місяці нового року стануть знаковими у цій війні

Ексголова Зовнішньої розвідки вважає, що активним захистом та успішними наступальними діями ЗСУ цього року (відбити вдалося фактично половину територій, захоплених росіянами з 24 лютого) ми заклали найважливіші перспективи на майбутній рік.

"На нас очікує звільнення Луганської, Донецької областей. Потужні операції на півдні – у Запорізькій та Херсонській областях, з просуванням до Криму. Думаю, перша половина 2023-го, навіть його перші три місяці, стануть знаковими, – прогнозує генерал. – Вкрай важливо саме у цей час організувати на зазначених напрямках ефективні наступальні операції тактичного рівня, а також перехопити стратегічну ініціативу для звільнення всіх своїх територій, до того як росія зможе організувати нові підрозділи, нові дивізії, про що заявляли на колегії Міноборони рф за участю путіна.

Нам слід діяти до того, як противник зміцнить свої можливості, сформує нові ударні підрозділи, поповнить армійські частини боєприпасами, озброєнням та технікою – модернізованими старого зразка або новими, виробленими російським ВПК, що працює цілодобово, або придбаними у Північної Кореї, Ірану”.

На думку Миколи Маломужа, є запас часу, щоб нейтралізувати зусилля росії на нашій території. А якщо розгромимо противника на полі бою, викликавши велику паніку, можливо, здригнеться путінський режим. І йому буде вже не до нових дивізій, не до нових закупівель озброєнь. Усі, включаючи Іран та Білорусь (остання є активним союзником рф), зрозуміють, що росія програє тут і зараз. І максимально дистанціюватимуться від неї, прогнозує експерт.

"2023-й стане не лише роком нових важких боїв та випробувань, а й роком великих перемог України. Особливу ставку роблю на перші місяці, на зиму – початок весни. Усі потенційні можливості для цього у нас є, – упевнений Микола Маломуж. – Про це говорив і головком Залужний, це демонструє і позиція наших союзників, готових і надалі допомагати ЗСУ озброєнням, технікою, включаючи системи "Patriot".

Важливо розуміти, що цей зенітно-ракетний комплекс призначений для оборонних дій, захисту наших територій. А нам потрібні далекобійні ракетні системи, відповідні снаряди, танки, літаки. І все це – у великій кількості. Ми вже маємо з рф певний паритет з боєприпасів. Це видно, наприклад, у районі Бахмута, де величезні сили противника котрий місяць безуспішно намагаються прорвати нашу оборону. У задіяних там "вагнерівців" через дефіцит боєприпасів вже з’явилися претензії до начальника російського Генштабу – Герасимова, до голови Міноборони – Шойгу. Мовляв, саме тому вони не можуть виконати наказ путіна щодо захоплення Бахмута та всієї Донецької області".

Своєю чергою, ми маємо нарощувати ресурси – ракет, боєприпасів, сучасної військової техніки, – щоб проводити успішні наступальні операції вже нового року, наголошує генерал.

"У цьому сенсі дуже важливо, що нарешті запрацював ВПК України, — зазначає він. — Цьому приділялося мало уваги перед російським вторгненням і в якийсь час після його початку (коли була певна дезорганізація). Зараз ми маємо можливість виробляти боєприпаси, ракети далекого дії (за 1000 км, майже як ATACMS, які ми ніяк не можемо отримати) без обмежень щодо кількості, з якими нам доводиться миритися, коли отримуємо щось від партнерів. Ми вже починаємо демонструвати конкретні приклади застосування власних озброєнь. Зокрема — безпілотників, як розвідувальних, так і ударних, дальньої дії. Саме за їхньою допомогою наносилися і, впевнений, продовжаться удари по російських аеродромах, системах управління, наведення".

Чим більше ми матимемо такого ресурсу, акцентує Микола Маломуж, тим більше можливості придушувати всі опорні точки противника. Завдавати ударів по військових аеродромах типу "Енгельса", по базах розміщення "Іскандерів", по морських об’єктах, що несуть ракети. Бити ворога не лише на материковій частині України, а й у тимчасово окупованому Криму, а також безпосередньо на території росії.

"Тобто ми набуваємо все більше можливостей вести тактичну та стратегічну війну дуже ефективно, висококласною зброєю. Як західною, так і українською. І це ще один найважливіший підсумок року, – упевнений експерт. – Ми зуміли згенерувати світові сили на підтримку України не лише політично та економічно, а й у військовому плані. У плані якісних та кількісних поставок боєприпасів та озброєння".

Ми готові завдавати превентивних ударів

Коментуючи ймовірні активні військові дії з боку Білорусі (наприклад, у плані розміщення там ракетних комплексів "Іскандер", виробництва балістичних ракет з іранських розробок, концентрації значних сил та засобів біля наших кордонів), генерал зазначив, що все це стане законною ціллю ЗСУ.

"Ми попередили Білорусь, що маємо для цього відповідні можливості. І що завдамо точкових ударів по тих об’єктах, які можуть становити загрозу Україні, нашому мирному населенню, енергетичним об’єктам і так далі. Тобто ми готові завдавати превентивних ударів, випереджаючи акти тероризму та геноциду. А саме так кваліфікуються масовані ракетні атаки, які завдає останнім часом рф. Правда, побоюючись вже кілька місяців робити щось подібне з території Білорусі, але постійно тривожить нас зльотами своїх військових літаків, що базуються там, — уточнює Микола Маломуж. — Агресор повинен зрозуміти, що за кожен його удар по Україні прийде відповідь. І що ми дістанемо його на будь-якій відстані. Це поворотний етап. Ми почали диктувати свої правила війни".

Звісно, буде непросто, попереджає експерт. Російська влада до останнього не залишить спроб переламати ситуацію на свою користь.

"Ворожа армія, її генерали, треба визнати, навчаються на своїх помилках. Вони змінюють тактику ведення війни. Намагаються концентрувати свої сили та засоби так, щоб ми не могли отримати розвіддані про їхнє місцезнаходження. Відповідно – не могли вразити. Вони маневрують, промацують нашу лінію оборони на полі бою, нашу систему ППО, — розповідає Микола Маломуж. — З урахуванням нових підходів агресора ми повинні також змінювати тактику, активно використовуючи нові технологічні, електронні можливості, які у нас завдяки допомозі партнерів на порядок вищі, аніж у росіян".

Путинський і лукашенківський режими можуть незабаром зруйнуватися

Якщо українські успіхи на фронті та на світовій арені будуть досить відчутними, ми вже 2023 року побачимо не лише ослаблення, а й, можливо, падіння путінського режиму, прогнозує генерал.

"Сам путін вже явно це відчуває. Помітно впала підтримка дій влади. Росіяни хотіли швидкої та переможної війни, бажано без їхнього прямого до неї залучення. Але їхня армія була неодноразово бита, що змусило Кремль піти на так звану "часткову мобілізацію".

Популярності це путіну явно не додало. Опитування, зокрема закриті, показують зменшення тих, хто хоче продовження війни. Ну а втеча з росії цього року, за різними оцінками, від одного до трьох з половиною мільйона чоловіків, говорить сама за себе. Як наслідок мобілізація не спрацьовує так ефективно, як сподівався режим", – пояснює Микола Маломуж.

Генерал звертає увагу, що путін намагається інформаційно, організаційно зміцнити свій імідж. Заявляє про нові перспективи так званої "спеціальної військової операції" (яку сам уже назвав війною), проводить колегії, піариться на нібито поїздках на фронт. Намагається підняти бойовий дух.

"Але реалії показують, що це не працює. Думаю, найближчим часом, за пів року — рік, ми побачимо обвалення путінського режиму. Те саме стосується Лукашенка. Це практично паралельний процес, коли Білорусь і росія мають шанси позбутися диктаторів", – упевнений генерал.