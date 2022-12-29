Військовий експерт розповів, чого чекати з боку Білорусі – і це не вторгнення

Ексспікер Генштабу ЗСУ полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу" про загрозу

В останній тиждень року активізувалися білоруські та російські війська, що розташовані на території Республіки Білорусь (РБ) і становлять постійну загрозу для України.

Так, 28 грудня у РБ оголосили про перехід на воєнний час для "перевірки бойової готовності". Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагався туманно пояснити активність своїх військ біля кордонів України. І хоч українські офіційні особи, включно з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнекою, запевняють, що зібраних росіянами в Білорусі 10 200 людей особового складу замало для наступу, ризики залишаються. Тим більше, що, як розповів "Телеграфу" ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин, зовсім не нова масована атака на Україну з боку РБ може бути в планах російського військового командування.

"Багато військових експертів і наша розвідка говорять про те, що з території РБ існує певна загроза, але поки що — не сухопутного вторгнення. При цьому деякі аспекти, як на мене, не враховуються. І на це, до речі, звернули увагу американські аналітики з Інституту вивчення війни. Сутність у тому, що в Білорусі розгорнуто для навчань польові лазарети. Це є одною з ознак того, що російські чи російсько-білоруські сили готуються до активних бойових дій. І, швидше за все, з території РБ здійснюватиметься диверсійна діяльність проти України", — вважає Влад Волошин.

На його думку, нещодавній кремлівський "десант" до Мінська – це було саме про підготовку таких операцій.

"Представники вищого військово-політичного керівництва України кажуть, що поки що там не видно формування великого угруповання для наступу з території РБ. Але цього і не буде! Я думаю, що з північного напрямку нас чекає диверсійний терор, удари безпілотниками, засилання дрібних груп. Це вже не тільки про сковування наших сил і засобів на понад тисячокілометровій ділянці українсько-білоруського кордону, це вже про диверсії – підрив мостів, складів, комунікацій тощо, – попереджає полковник. — Вже були випадки проходу диверсійних груп з території рф на Сумському, Чернігівському напрямках. Упевнений, що незабаром такі рушать із території РБ. Мета – влаштовувати теракти, диверсії на тих чи інших об’єктах на північно-західній території України".

На думку Влада Волошина, удари українців по летовищу в Енгельсі, по низці інших тилових російських об’єктів могли "надихнути" військове командування противника на використання подібних методів. Але з упором на заслання диверсантів.

"Росіяни часто "мавпують", повторюють те саме, що робимо у цій війні ми, — зазначає експерт. — Швидше за все, такі операції масово почнуться, коли будуть морози та болотиста територія на півночі України підмерзне. І на тих же снігоходах, за підтримки дронів, росіяни можуть робити різкі випади з території Білорусі. Місцевість там лісиста, нам проблематично все відстежити. Невеликі загони можуть пересуватися швидкими наскоками. Припускаю, саме така тактика там незабаром вийде на один із перших планів".