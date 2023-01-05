Україна готується не лише до оборони: полковник спрогнозував перелом у ході війни

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин розповів "Телеграфу", коли чекати на тотальне звільнення наших територій, включаючи Крим

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозує, що навесні відбудуться найзапекліші бої, після чого ЗСУ підуть у масштабний наступ. Поки що тривають важкі бої на Донецькому та Луганському напрямах, про що головком Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний говорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про те, що відбувається на фронтах і чого очікувати в найближчій перспективі, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"Очікується посилення протистояння на найнебезпечніших напрямках. У Донецькій області – це райони Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки. У Луганській – Сватове та Кремінна. Дуже загостриться ситуація на Запорізькому напрямку, де противник зосередив значні сили та засоби", – наголошує Влад Волошин.

За його словами, Україна готується не лише до оборони, а й до продовження деокупації всіх своїх територій, включаючи Крим.

З кінця січня та приблизно до середини березня буде висока інтенсивність бойових дій, особливо на Донбасі, прогнозує полковник.

"По-перше, за 9 років війни ми переконалися, що саме цей час, зокрема завдяки погодним умовам (важка військова техніка чудово рухається по промерзлій землі), нерідко ставав чи не найбільш "спекотним" на фронті — у різні моменти протистояння. По-друге, цього разу саме на зазначений період випадає закінчення бойової злагодженості мобілізованих восени росіян, — пояснює експерт. — Ними почнуть закидати фронт. Але приблизно до квітня інтенсивність бойових дій дещо спаде. Знову ж таки, багато в чому через погодні умови (багнюка, бездоріжжя, гола місцевість.) Але в травні-червні, коли з’явиться "зеленка" (зелена рослинність), земля висохне, а резерви поповняться, буде чергова хвиля загострення. І так все літо. Такі собі хвилі війни, вгору-вниз, відкотять-накотять”.

Влад Волошин вважає, що продовжиться визволення Херсонської області. За його словами, є надія до травня вийти до Азовського моря, а також відбити у загарбників низку міст на Луганщині.

"Але бої будуть запеклі, з серйозними втратами з обох боків. Росіяни спробують контратакувати на низці напрямків. Але масований контрнаступ, зокрема з боку Білорусі, навряд чи можливий. Ми ж переграватимемо ворога, переламаємо російську армію, продовживши звільнення своїх територій", – впевнений полковник.

Він акцентує, що наші західні партнери запевнили, що продовжуватимуть допомагати Україні. А деякі, як та сама Франція, наважаться нарешті постачати бронемашини та танки.

Демократичні держави чітко дали зрозуміти, що будуть з Україною аж до нашої перемоги, якою, як ми не раз наголошували, є відновлення кордонів у міжнародно визнаних межах – тобто, станом на 1991 рік. Ну а Кремль, без сумніву, продовжить намагатися посадити нас за стіл переговорів, шукатиме нові важелі тиску, виступатиме з новими пропозиціями, маніпулюючи цим на міжнародній арені. Підключаючи лідерів Туреччини, Франції, які хотіли б "швидкого миру", що не дорівнює миру справедливому, на який готова Україна. Втім, ті ж Франція і Туреччина при цьому допомагають нам, а їхні лідери, судячи з останніх заяв, також зрозуміли важливість саме справедливого миру", – наголошує Влад Волошин.

Він прогнозує, що ближче до кінця літа відбудеться остаточний перелом на користь України у протистоянні з росією. Після чого розпочнеться тотальне визволення наших територій.

"Але до закінчення війни навіть тоді буде ще далеко, — акцентує полковник. — Адже нам потрібно не тільки перемогти ворога на полі бою, але й зробити так, щоб росіяни більше ніколи не були здатні на повторення подібної агресії. А це вже глобальна, багаторівнева робота. І все ж таки немає сумнівів, що ми не просто вистоїмо, але й переможемо, закріпивши успіх такою угодою, яка остаточно вирве у агресора ікла і пазури".