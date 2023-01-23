Коли і як може звалитися фронт та путінський режим – аналіз від генерала

Ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", за яких умов очікувати на потужний наступ ЗСУ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже майже 11 місяців. Найважчі бої йдуть на Донбасі, не виключена підготовка рф до нового масованого наступу з різних напрямків. Розуміючи це, найвище військово-політичне керівництво України посилило тиск на союзників, зокрема Німеччину, яка гальмує процес передачі нам танків Leopard.

Про те, як змінюється фронтова та дипломатична ситуація, а також про перспективи наступальних дій ЗСУ та окупаційної армії, "Телеграфу" розповів генерал армії України, екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Бахмут і Соледар перетворилися на "фабрики" зі знищення окупантів

"Найважливіший підсумок на даний момент — ми не дали росіянам, як вони мали намір, виставляючи раз у раз чергові "крайні терміни", захопити Донецьку та Луганську області в їх адмінкордонах. Надзавдання від путіна виявилося з тріском провалено. Шалені атаки на Бахмут і Соледар знекровили" армію противника.Так, вони зуміли зайти в Соледар, поклавши перед цим тисячі своїх солдатів, але так і не контролюють місто повністю.Так, росіяни зуміли продавити нашу оборону в деяких місцях в районі Бахмута, але взяти місто не змогли, а втратили масу сил і засобів. Фактично спочатку Бахмут, а потім Соледар перетворилися на "фабрики" зі знищення загарбників. В останні місяці щодня фіксується 600-800 загиблих окупантів. Левова частка — північ Донецької області", — підкреслює генерал Маломуж.

Як позитив він зазначає також конфлікт, що наростає, між регулярною російською армією та найманцями з пригожинської ПВК "Вагнер".

"Протиріччя загострюються, не даючи консолідуватися збройним силам рф і вагнерівцям. Голова Генштабу, новий командувач окупаційними силами генерал Герасимов чітко дав зрозуміти, що не має наміру взаємодіяти з пригожинськими найманцями, не ідентифікує їх як частину армії, — наголошує експерт. — Пригожин провалив обіцянки путіну захопити Бахмут до Нового року. Спроби видати за перемогу Соледар мало до чого привели — і враховуючи ціну, яку загарбники заплатили за цей "успіх", і через те, що остаточно, як я вже зазначав, місто вони не контролюють. Як наслідок путін знову зробив ставку на збройні сили, додавши бали в скарбничку Шойгу та Герасимова".

На цьому тлі, продовжує Микола Маломуж, вагнерівці намагаються реабілітуватися, знову і знову атакуючи позиції Сил оборони України на півночі Донеччини. Без особливого просування.

"Отримавши такий військово-політичний удар, путін змушений був минулого тижня, під час зустрічі у Санкт-Петербурзі з ветеранами, говорити виключно про необхідність "звільнення" Донбасу, відкинувши убік попередні плани щодо захоплення всієї України, – наголошує генерал. – Схоже, у Кремлі усвідомили, що немає перспектив в найближчому майбутньому окупувати нові території, але сили для цього нагромаджують, про це була колегія міноборони росії наприкінці року, де визначили нові пріоритети армії (формування нових частин, дивізій, корпусів, оновлення озброєння, перехід економіки на військові рейки). Про це ж – продовження мобілізації. У відповідь Україна також посилила мобілізаційні дії. І продовжує перемелювати сили та засоби противника, відтягуючи їх на Донецькому та Луганському напрямках, не даючи проводити наступальні дії в інших регіонах".

Противник виснажений, важливо не дати йому відновитися

Загалом фронт стабілізувався, зазначає Микола Маломуж. ЗСУ продовжують знищувати живу силу та техніку противника. Ми просуваємось у районі Кремінна — Сватове з перспективою вдарити в тил Бахмутського угруповання противника. Вибудовуємо можливість наступальних дій на півдні.

"Три тижні з початку нового року продемонстрували, що є розуміння провідних держав світу про необхідність дати нам більше зброї для якнайшвидшого розгрому російського агресора. Був величезний пакет допомоги від США, відповідні кроки з боку Великобританії, низки країн Євросоюзу. Йде створення можливостей для потужних наступальних операцій з нашого боку. Якщо постачання заявлених озброєнь та боєприпасів (а також тих, про які не говорять вголос) буде поставлено на потік, ми отримаємо таку можливість протягом двох-трьох місяців", – вважає генерал.

Вкрай важлива, за його словами, була у цьому сенсі зустріч у форматі "Рамштайн", що відбулася 20 січня. Є багато позитивних новин. Але є й негатив – позиція Німеччини, яка заблокувала можливість швидкого отримання Україною близько 80-100 танків Leopard 2.

"Однак їх нам готові давати Польща, Фінляндія, можливо, низка інших країн. До того ж, у ФРН ось-ось сформулюють чіткіше свою "танкову позицію". І є ймовірність, особливо враховуючи тиск, який чинять на Берлін союзники, що позиція ця буде на користь України. Наші танкові можливості поповнюються Challenger 2, які має намір передати Великобританія. Ми отримаємо сотні одиниць бронетехніки зі США, Франції, Італії, третіх країн, які не афішують свою допомогу. Штати, Німеччина та Нідерланди заявили про те, що нададуть нам зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, додатково отримаємо також реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та ЗРК NASAMS, відповідні боєприпаси.

Він прогнозує, що Україна найближчим часом (мова про два-три тижні) отримає масштабний пакет військової допомоги у вигляді бронетанкової техніки (БТР, БМП, танки). Причому навчання наші військові вже проходять.

"Є попередні рішення щодо дальшої артилерії та ракетного озброєння. Йдеться про дальність близько 160 км, що створює перспективу для знищення всіх резервів противника, які підтягуються до лінії фронту, – пояснює генерал. – Ми зможемо знищувати їх задовго до того, як вони становитимуть нам загрозу. Під ударами опиниться залізниця, колони ворожої техніки, мобілізованих. Коли все це знищується ще на марші — це не тільки великі втрати, а й паніка. До того ж підрозділи, що діють безпосередньо на лінії фронту, позбавляються підтримки, резервів, боєприпасів. І в такій ситуації ми можемо активно готувати наступальні операції. Мова, наголошую, про перспективу двох-трьох місяців. Зараз противник виснажений, нам важливо не дати йому відновитися".

Час, упевнений Микола Маломуж, у цій ситуації відіграє вирішальну роль. Нам і партнерам слід діяти швидко, поки росія не кинула в бій свої резерви, включаючи мобілізованих восени чоловіків, які проходять підготовку на російських та білоруських полігонах.

"Кінець зими — початок весни — найкращий період для початку реалізації наших наступальних операцій, — підкреслює генерал. — Ми на той час накопичимо потрібне озброєння, навчимося ним користуватися, будемо готові атакувати. А коли почне руйнуватися фронт, Кремлю буде вже не до нових хвиль мобілізації, не до планів щодо чергових захоплень. Позиції путіна, і без того ослаблені в останній рік, стануть ще слабшими. Загостряться внутрішні конфлікти, можуть початися потужні рухи проти нього, аж до усунення. І всередині росії, і за її межами стане остаточно ясно, що путін – голий король. І що треба скоріше позбавлятися його, виходячи на переговори з Україною та Заходом".

Але все це, наголошує експерт, стане можливим лише після наших ефективних наступальних операцій.

"Якщо буде концентрація всіх сил і засобів, якщо постачання нам озброєнь підуть згідно з графіками, а краще – з випередженням, це перспектива швидкої перемоги. Якщо процес затягнеться, затягнеться й війна, приносячи нові та нові жертви та руйнування, у тому числі – послаблюючи західні економіки", – констатує Микола Маломуж.