"росія просто не витягує": Юлія "Тайра" Паєвська про злам у війні та загрозу нового наступу рф

Легендарна Тайра ексклюзивно оцінила "Телеграфу" загрози кремля і поділилася дієвим лайфхаком

На фоні розмов про нове військове посилення Сил оборони росія продовжує завдавати підступних ударів по Україні, не припиняє бойової активності на Донбасі та виношує плани подальшої ескалації.

"Телеграф" поцікавився у волонтерки, легендарної захисниці Маріуполя, блогера Юлії Паєвської (Тайри), чи не перебільшені загрози про новий наступ росії на Україну та чому путін не наважується на застосування ядерної зброї проти українців.

— Які головні задачі вашої благодійної фундації "Мрія", презентованої цього тижня?

— Країні наразі важко опікуватися всіма проблемами, які зараз є. В першу чергу головний виклик зараз — це бойові дії, забезпечення майбутнього наступу і так далі. Водночас є речі, які просто важко втримати у фокусі. Державний апарат занадто малий для того, щоб охопити всі наші проблеми. Ми ж просто трохи допомагаємо державі.

— Як нам стало відомо, "Мрія" допомагає родинам військовополонених і цивільних бранців (фінансова, юридична і психологічна підтримка). Що мається на увазі під юридичною допомогою?

— Це юридичні консультації, складання необхідних документів, запитів тощо. Тобто допомога в юридичному супроводі.

— Питання до вас як до військовослужбовиці у минулому. Зараз вже котрий місяць у публічній площині обговорюється тема нового масованого наступу росії. Чи піде путін все-таки на цей крок?

— Важко передбачити дії божевільної людини. Може ломанутися, а може не піти. Але ми мусимо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Насправді, ми готові морально і завдяки допомозі Заходу. Чим, до речі, я зараз і займаюся — адвокацією перемоги України на міжнародній арені.

Нас дуже багато таких волонтерів, хто їздить і розповідає світові про те, що відбувається і просить допомогти Україні зі зброєю. Завдяки цій допомозі та насназі наших воїнів, думаю, все буде круто.

— За вашими відчуттями, чи ми вже пройшли екватор війни, згідно з оцінками ситуації деяких експертів?

— Думаю, до логічного вирішального кінця, тобто до перемоги, ми вже ближче, ніж були ще не так давно. Очевидно для всіх, що росія просто не витягує. Через це йде посилення інформаційної війни. Закидаються усілякі ІПСО тощо.

Ми мусимо дуже ретельно відслідковувати, що ми говоримо, з ким ми говоримо, що ми читаємо, чому ми віримо. Тому що, нагадую, як завжди, росіянам вірити не можна жодної секунди.

— Чи буде повторний напад армії рф саме на Київ?

— Не знаю цього достеменно, я ж не Піфія (в Древній Греції жриця-віщунка, — Авт.). Можливо, але не думаю, що вони навіть до Чернігова дійдуть. Нехай спробують, окей.

— Чи застосує путін ядерну зброю, про що кремль вже майже рік лякає Україну та світ?

— Я так не думаю. Не застосує через те, що ядерна зброя — це скоріше інструмент політичного впливу, аніж військового. Звичайно, не можна сказати на 100%, що не застосує. Але навряд чи зробить це. Проте, знову ж таки нагадую, ми маємо справу з божевільним.

— Зараз українське суспільство через війну та трагічні події переживає купу стресів. Як ви особисто боретеся зі стресами в цих умовах та які б поради дали пересічним громадянам?

— Я все життя займаюся спортом. Мене спорт завжди витягує. Навіть після обміну я була в жахливому стані, важила 48 кілограмів. Але як тільки мені дозволили лікарі, я одразу потрошку почала займатися спортом, і результати не забарилися. Тобто, по-перше, тіло витягує психіку, дух, і ти починаєш збиратися просто з попелу.

Далі, по-друге, я зараз не маю часу на те, щоб занадто якось переживати і розмірковувати, бо країна потребує допомоги. Країна, поранені бійці, діти полонених, полонені, сім'ї полонених — я реально не маю часу думати про себе.