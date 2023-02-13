Як найближчим часом битимуть російську армію – прогноз генерала

Ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", які "сюрпризи" світ готує путіну

Річниця широкомасштабного вторгнення росії в Україну дедалі ближче. Київ та Москва, а також їхні союзники серйозно готуються до 24 лютого. На 21 лютого намічено путінське звернення до Федеральних зборів, яке мало відбутися ще наприкінці минулого року. Росіяни активізувалися на низці напрямків, особливо у Донецькій та Луганській областях. А керівник українського МЗС Дмитро Кулеба анонсує низку заходів, які точно не сподобаються агресору.

Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чого саме слід очікувати до роковин російського вторгнення – і чому.

Один з ударів завдасть ООН

"На 22 лютого заплановано засідання одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН. Я переглянув проєкти резолюцій. Там чітко визначено пріоритети, виходячи зі Статуту ООН, міжнародного права. Однозначні формулювання щодо війни та агресії. росія отримає масовий осуд за захват, окупацію, ведення агресивних дій і терористичних актів проти мирного населення тощо. Оцінка однозначна, жодних двозначностей не передбачається. Дії рф характеризуються як злочин, зокрема військовий, що суперечить нормам, статуту, духу ООН. Буде підкреслено, що росія має повністю звільнити українські території. Можливо, з’явиться заява про необхідність міжнародного трибуналу над військовими злочинцями", – зазначає Микола Маломуж.

Він не сумнівається, що ГА ООН ухвалить відповідну резолюцію переважною більшістю. Це не Радбез, пояснює експерт, де росія (що посідає місце постпреда незаконно, на що також треба робити акценти) може ветувати ті чи інші рішення, як і Китай, який грає у свої ігри.

"Буде посланий потужний політичний та юридичний сигнал агресору. Так, рф не виконає резолюцію. Але це лише підтвердить, наскільки вона ігнорує всі норми права, всі рішення ООН в цілому, весь цивілізований світ", — пояснює генерал.

Він з жалем зазначає, що рік тому не вдалося об’єднати всі країни проти росії. Такі великі гравці, як Китай, Індія віддали перевагу нейтральності, приторговуючи з росіянами, допомагаючи їм обходити санкції. Дехто чекав, що Україну вдасться зламати. Хтось, як і Іран і Північна Корея, явно підігравали росії, давши їй можливість продовжувати агресію.

Наразі, вважає Микола Маломуж, настає момент істини. І голосування за відповідну резолюцію ГА ООН остаточно розставить крапки над "і".

Будуть "привіти" від НАТО, ЄС та ЗСУ

На думку експерта, ще одним сильним ударом стануть рішення країн НАТО. Низку з них, за словами генерала, оголосять на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого. Щось залишиться "за кадром" і стане відомо ближче до 24 лютого, а то й безпосередньо на полі бою.

Новий пакет санкцій – десятий, "ювілейний" готує у "подарунок" росіянам ЄС, наголошує Микола Маломуж.

Він упевнений, що ми побачимо генерацію всіх сил та засобів демократичного світу проти російської агресії.

"Думаю, саме це Кулеба мав на увазі, – зазначає ексголова Зовнішньої розвідки. – Ну і, звичайно, головними переломними моментами стануть наші успішні оборонні дії та наступальні операції. Конкретний тактичний формат ми бачили в районі Вугледару, коли наша артилерія розбила на підході російську морську піхоту, еліту військ противника.

Такі удари необхідно продовжувати, вносячи хаос у лави окупантів, сіючи паніку у російському суспільстві. Якщо ми зробимо подібні "подарунки" в районі Бахмута, на Луганському, Запорізькому, будь-якому іншому напрямку, це буде ще один — вже військовий — сигнал про майбутню поразку росії з можливим крахом її злочинного режиму.

Генерал акцентує, що зараз йдуть секторальні наступальні дії росіян: у районі Бахмута, Сватового—Кремінної, Вугледара. Противник намагається демонструвати активність на Запорізькому напрямку, вважаючи, що ми наступатимемо там.

"Але це ще не ті сили, які рф накопичує для масованого наступу. Поки що йдеться про 60—70 тисяч,які не здатні наступати широкими фронтами. Умовно – на Харківському, Сумському, Чернігівському напрямку. Проте йде накопичення потужних резервів. І нам потрібні далекобійні системи озброєння, щоб знищувати їх до того, як вони потраплять на поле бою", – пояснює Микола Маломуж.

За його словами, це не лише послабить ворога на "передку", а й спровокує паніку в лавах супротивника. Ті, хто перебуває на фронті, залишаться без підтримки (живою силою, боєприпасами, озброєнням, ПММ тощо). Ті, кого направлятимуть на фронт, боятимуться "згоріти" до того, як туди дійдуть.

"Дуже важливо в цьому сенсі прискорення постачання озброєнь, — вважає генерал. — Сподіваюся, цьому приділять увагу на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн". Як і вибудовуванню чіткого графіка постачання нам боєприпасів різних типів (зокрема далекобійних ракет), бронетехніки (танки, БТР, БМП), а також питання про постачання бойової авіації.

Генерал акцентує, що отримання всього необхідного в потрібному обсязі та в найкоротший термін дозволить ЗСУ не лише відстояти позиції, які зараз активно атакує противник, а й створити умови для знищення його резервів, складів, штабів, ракетних систем. Після цього спланувати стратегічну наступальну операцію.

"Думаю, це перспектива найближчих двох-трьох місяців. На той час росія ще не встигне сформувати достатньо сил і засобів ані для захисту, ані для широкомасштабного наступу. Якщо отримаємо в першій половині весни все необхідне від партнерів, то зуміємо завдати ударів по загарбникам. Створивши умови для звільнення і сходу, і півдня. Як наслідок – росію охопить паніка. І політична, зокрема в оточенні путіна, і військова, і в цілому в суспільстві. Що призведе до краху путінського режиму та остаточної перемоги України", – прогнозує Микола Маломуж.