Коли у путіна закінчиться армія: експерт зробив обнадійливий прогноз

Павло Нарожний оцінив "Телеграфу" річні втрати росіян та спроби рф поповнити сили вторгнення в Україну

На тлі спроб наступу окупаційних військ росії Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив звіт, в якому аналітики зазначають, що путін нібито через величезні втрати незабаром може зітнутися з нестачею військових для війни проти України.

Зазначимо, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, втрати окупаційної армії рф станом на вівторок 28 лютого орієнтовно склали вже 149 240 осіб вбитими.

"Телеграф" запитав у військового експерта Павла Нарожного, коли настане переломний момент у війні на користь України через брак живої сили у армії путіна.

— Наскільки об'єктивна оцінка ISW щодо того, що окупанти можуть зітнутися з нестачею військових.

— У росіян є така штука, як кадровий призовний потенціал. Він становить приблизно мільйон-мільйон двісті тисяч людей. Це люди, які колись служили в армії (або строкову службу проходили, або служили по контракту, або якісь інші варіанти, наприклад, десь за кордоном проходили службу і мають відмітку про військовий досвід).

По-перше, є важливий момент: про якість цих людей не можна сказати, але в більшості своїй це звичайна піхота. Вони не обстріляні, не мають бойового досвіду. Вони, можливо, служили в армії років 20 тому назад, а може й 30-ть. Тож ці резервісти не розуміють, як працює сучасна армія, не мають якихось сучасних знань.

По-друге, говорячи про офіцерів, у росії — неймовірний кадровий голод, і мова йде про офіцерів усіх рівнів. Найбільший дефіцит — нижня і середня ланки. І аж до генералітету, бо гинуть у росіян хто-завгодно. Гинуть генерали разом зі своїми штабами. Зокрема, було вже декілька таких випадків, коли ЗСУ за допомогою HIMARS або ще чогось іншого діставали окупаційні штаби рф, і там вони гинули одразу пачками.

Те, що на передовій у росіян гинуть офіцери — ні для кого не секрет, їх там перемолочують у величезній кількості. Цьому є різні підтвердження. Один з яких, скажімо, достроковий випуск кадетів в учбових закладах рф, де виштовхують курсантів набагато раніше терміну випуску, і вони йдуть воювати за рік чи за два до запланованого випуску. Таких випадків було декілька, які вилилися у публічну площину.

По-третє, є дефіцит вузьких спеціалістів. Мова йде про льотчиків, операторів ППО, артилеристів і так далі. Тобто мовиться не про піхоту. Це спеціальності, де потрібні дуже серйозні знання і досвід, який накопичується за 5-10 років. Найбільш важкі кадри з точки зору виховання і підготовки — льотчики. росія втратила неймовірну кількість літаків. До початку повномасштабного вторгнення у них було приблизно 2 тисячі одиниць. Можна припустити, що 30-40% льотчиків зі збитих літаків ніколи не повернуться в стрій. Тобто ми офіційно збили десь 300 літаків, і як мінімум 100 льотчиків більше літати ніколи не будуть.

Таким чином, з усіх цих трьох основних складових ми й отримуємо той кадровий голод.

Не будемо забувати і про те, що 1,2 млн — люди "на папері". Якась кількість з них виїхала, оскільки вони тікають з росії. Зокрема, нагадаю, тільки через Грузію з рф втекли більше мільйона росіян. Таким чином, ці 1,2 млн резервістів знаходяться виключно "на папері".

— Що зараз відбувається в рф з точки зору мобілізації?

— Коли путін у вересні 2022 року оголосив мобілізацію, росіяни підняли план по чисельності армії до 1,2 мільйона. А потім вони ще раз його підняли до 1,5 млн людей. Суто теоретично йому треба було призвати орієнтовно 300 тисяч. Цей призов у них іде, він не зупинявся. Питання в його інтенсивності. Тобто, які там спускаються рознарядки у військкомати і скільки саме "скирдують" десь там у росії цих новобранців. Чесно кажучи, дуже сумніваюся, що вони реалістично зможуть назбирати ці 300 тисяч більш-менш притомних людей, які зможуть воювати.

Саме на цьому, думаю, і базується така оцінка ISW.

— Коли може наступити переломний момент у війні в зв'язку з кадровими проблемами армії рф і коли вже посиплеться угруповання вторгнення?

— Наразі російське угруповання, яке знаходиться на території України, оцінюється приблизно в 200-220 тисяч осіб, які безпосередньо воюють. Всього в армії рф — біля 1,2 млн. Сказати, яка точна цифра дуже важко, бо це ж в рф секретна інформація.

Але більшість цих людей не задіяні у війні проти України, адже у рф є ще флот, стратегічні війська, ракетні війська, прикордонники, які не воюють і знаходяться десь там далеко, є усякі частини, розкидані по всій країні тощо.

І весь резерв, який вони можуть кинути в бій, наразі оцінюється приблизно в 200 тисяч людей. Це ті військові, яких призвали приблизно після вересня, які пройшли хоч якесь там мінімальне тренування на полігонах і які зараз десь знаходяться на полігонах в різних військових частинах на території росії. Мова йдеться про чмобіків, як їх називають. Хоча не зовсім правильно їх принижувати, бо там є і грамотні люди. Цих 200 тисяч путін може ще кинути в бій. Тобто це ті, які в Україні ще не побували. Відтак нам їх треба перемолотити.

Якщо беремо офіційну цифру Генштабу ЗСУ за рік війни по втратам окупантів в 149 тис., виходить ми перемолотили біля 200-300 тисяч як мінімум (вбитими і пораненими, які у стрій вже не повернулися). Іншими словами, аби нам перемолотити ще ці 200 тис., ЗСУ потрібно мінімум півроку за умови активної війни. Підкреслю: півроку — мінімум.

Звичайно, у цій ситуації для України є ще один плюс, який полягає у тому, що першу хвилю окупантів, яку Україна перемолола, була з великою кількістю важкої техніки. У другої хвилі такої кількості важкої техніки немає. Наприклад, вже у них немає тої кількості танків і т.д.

На складах в рф, звісно, є ще танки, але вони були на тривалому зберіганні, їх так просто не підняти і не озброїти цих 200 тис. військових. Саме тому, думаю, цю важку техніку росіяни здебільшого зберігають не для якоїсь величезної контратаки рф (про що у нас дуже люблять казати), а більше — для оборони. Оборони того самого Криму, а також інших окупованих українських територій.