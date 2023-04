Не всі удари по рф треба погоджувати зі США: експерт вказав на нюанси в злитих "планах насупу ЗСУ"

Олександр Коваленко порадив, як краще протидіяти військовим ІПСО рф проти України в жовтій пресі Штатів

Постійні інформаційні вкиди у західній пресі щодо війни в Україні є елементами пропаганди та вигідні тільки одній стороні. Протидіяти цьому можна тільки двома способами.

Про це "Телеграфу" розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи чергову сумнівну публікацію у виданні CNN по мотивам якихось "таємних документів" Пентагону.

Нагадаємо, мова йде про начебто прослуховування кабінету президента України Володимира Зеленського, і що він нібито "запропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області рф" з використанням безпілотних літальних апаратів. Мовляв, після такої заяви США висловили небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності.

— Як оцінити останню статтю про нібито прослуховування Зеленського?

— Зараз ми спостерігаємо велику кількість якихось дивних таких повідомлень в багатьох іноземних ЗМІ в форматі певних "сенсаційних секретних" документів. Які насправді такими не є, а більше схожі на "підкидні листи" (рос. фразеологізм "подметные письма" — Телеграф), що дуже полюбляли використовувати для дезорганізації та маніпуляцій радянські спецслужби, зокрема КДБ.

Наразі ми побачили деякі матеріали у The New York Times, щось подібне опублікувало Times (про якусь "спецоперацію" ЗСУ на Запорізькій АЕС) тощо. The New York Times опублікувало якийсь "план контрнаступу" ЗСУ, а зараз з'явилась і ця інформація CNN про "прослуховування" Зеленського.

У мене таке враження, що джерела (які не називають по типу якогось "неназваного джерела"), які надають інформацію всім цим ЗМІ, створюють дискредитуючу та дезорганізуючу хвилю між Україною та міжнародними партнерами. Вони намагаються підірвати стабільність наших відносин.

— З якою метою та кому це вигідно?

— Коли ставиш питання, — "cui prodest", тобто "кому це вигідно", то розумієш, хто може стояти за такою організацією. Тому що дезорганізація наших відносин з партнерами вигідна тільки росії.

Дуже цікаво, що саме в цих статтях (NYT, Times, CNN) бачимо, що наративи дуже схожі на ті, які довгий час використовувала російська пропаганда.

Тому, на мій погляд, це все є такою масштабною інформаційно-психологічною спецоперацією. Це ІПСО, мета якої — саме дезорганізувати наші відносини з партнерами.

— У згаданому матеріалі CNN натякалось на нібито вимоги до України погоджувати з Вашингтоном удари по рф. Все ж таки, чи повинна українська держава консультуватися та щось погоджувати, зокрема зі Штатами?

— Наприклад, якщо згадати про ситуації в Енгельсі, Україна офіційно не заявляла, що саме вона наносила удар. У нас немає офіційної заяви з цього приводу.

— Натомість США офіційно підтверджували право України наносити удари по українській території, зокрема по Криму. А як щодо ударів саме по території рф?

— Є нюанс. Ми погоджуємо такі удари, коли використовуємо зброю західного зразку. Тоді це погоджується. А коли йде мова, наприклад, про застосування якоїсь зброї не іноземного походження, то ніякого погодження не треба.

— Як реагувати на постійні фейки рф в західній пресі, чи є якась протидія цьому? Писати листи в західні редакції зі скаргами, чи що?

— А що це змінить?! Це нічого не змінить. Нагадаю, NYT в 30-х роках минулого сторіччя публікувало статті про те, що в Україні немає ніякого Голодомору. За ці статті вони отримували Пулітцерівську премію. Хоча потім було доведено, що кожна така стаття — це просто такий собі копірайт радянської пропаганди.

Фактично, The New York Times інформаційно брали участь у виправданні знищення мільйонів українців. Але від своєї Пулітцерівської премії за це вони не відмовилися. Тому які до них листи писати?! Це що, люди, які зміняться? Ні.

У них досить давні контакти, ще з радянських часів, саме з цією пропагандистською системою. Я нічому не дивуюсь. У них є багато і сучасних матеріалів, які також потребують роз'яснень. Це ж — на рівні жовтої преси. Хтось до цього видання відноситься, як до поважного, хтось — ні.

Головне — це критичне мислення та аналіз ситуації. Тому що, коли тобі кажуть, що "зривається" контрнаступ, то як його можна зірвати цими документами, якщо та частина (яка правдива) була у відкритих джерелах ще в кінці лютого — на початку березня цього року?! Це була відкрита інформація з розташуванням наших підрозділів, розміщенням російських окупаційних військ вздовж лінії зіткнення. І вірогідність тих чи інших оборонних чи наступальних дій. Все це було у форматі дискусій ще місяць тому. Чому вона таємна, якщо вона була навіть у нашому інформаційному просторі?!

Вони взяли відкриту інформацію, змішали туди свої пропагандистські елементи та злили через NYT. Щоб інтегрувати в західний інформаційний простір для більш ширшої аудиторії свої російські пропагандистські наративи.

Тому — тільки критичне мислення та розуміння, що це за інформація і з якою метою вона розповсюджується, дозволяє боротися з проявами ось цієї непрофесійної, м'яко кажучи, журналістики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як у мережі опинилися так звані "секретні документи", де були описані плани США та НАТО щодо контрнаступу ЗСУ, в Офісі президента висловили свою думку щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, минулого тижня американське видання The New York Times писало про нібито секретні військові документи, в яких детально описано плани США та НАТО щодо нарощування українських Збройних Сил перед запланованим весняним контрнаступом ЗСУ.