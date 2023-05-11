Чому навколо наступу ЗСУ стоїть такий галас? Генерал вказав на найважливіший момент

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу" про наступальні операції Сил оборони України

Український контрнаступ залишається гарячою темою приблизно з березня. Саме тоді глава Міноборони Олексій Резніков запевняв, що ВСУ вже скоро підуть уперед. За спиною вже третина травня. Однак, попри те, що в США та НАТО загалом заявляють, що надали ЗСУ все необхідне для контрнаступу, у масованому сенсі його так і немає. І, як запевняє президент Володимир Зеленський, Україна, як і раніше, чекає на постачання західного озброєння, щоб не втратити багато людей під час майбутніх наступальних дій.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чому навколо контрнаступу ЗСУ стоїть такий неймовірний інформаційний шум.

"Інформаційний шум навколо майбутніх наступальних операцій Сил оборони України говорить про важливість цих дій та їхніх наслідків. Яким би не був результат цієї операції (операцій), ми продовжимо боротися до досягнення потрібної нам мети, а саме – деокупації всіх своїх територій, формування дієвої системи безпеки. У перспективі – репарацій з боку рф на відновлення України, притягнення до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну, хто вчиняв військові злочини", – пояснює генерал Романенко.

За його словами, оскільки все це має величезне стратегічне значення не лише для України та наших союзників, а й для противника та його явних (як Білорусь) і не настільки явних (як Північна Корея, Іран) соратників, оскільки у це протистояння так чи інакше втягнуто безліч держав, бачимо зараз найважливішу складову війни – інформаційну.

Кремль, зазначає Ігор Романенко, вкладає величезні кошти, одержані від продажу нафти та газу, намагаючись довести справедливість своєї боротьби. Причому боротьби вже не стільки з Україною (адже важко пояснити тим же росіянам, чому їхня "велика і могутня" армія другий рік воює без стратегічних успіхів з державою, яка значно менша за потенційними можливостями), скільки з НАТО.

"Це – політичний інформаційний момент. А є й військовий, – зазначає експерт. – Він полягає в тому, що в ході інформаційних дій з усіх боків виконується завдання проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Тут можна згадати, як ми проводили наступальну операцію на Херсонському напрямку, яка тривала чотири місяці, а датується – з моменту постановки відповідних завдань верховним головнокомандувачем президентом Зеленським, головкомом ЗСУ Залужним – Генштабу, так почалося планування, а потім і проведення цієї операції. Нам вдалося зосередити саме на цьому напрямку увагу противника, він почав активно перекидати в район Херсона резерви, у зокрема з Харківщини. Де і було проведено чотирма бригадами наш успішний наступ. А потім звільнили й Херсон" .

Отже, констатує Ігор Романенко, інформаційна складова війни є вкрай важливою.

"Українцям слід вчитися відокремлювати зерна від полови, дбайливо ставитися до інформації, вчитися аналізувати. І, звісно, всім нам потрібно бути стійкими, зокрема психологічно, до провокацій російської пропаганди. І всебічно допомагати Силам оборони України. А наступати ми обов’язково будемо. У потрібний час, у потрібному місці, потрібними силами та засобами", – робить висновок генерал.