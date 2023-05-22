"Скринька Пандори" для кремля: Ілля Пономарьов про бої під Бєлгородом та зміщення путіна

Вже звільнено три населені пункти та ведеться бій за райцентр Грайворон

Бойові дії, які в понеділок, 22 травня, розгортаються в Бєлгородській області, зараз є однією з обговорюваних тем у ЗМІ та соцмережах. У росії вже з цього приводу зібрали екстрену нараду та обговорюють "тривожні" для путіна звістки.

Тим часом у Головному управлінні розвідки України підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" (РДК) проводять спецоперацію на території Бєлгородської області. Це необхідно для створення смуги безпеки з метою захисту українців, які мешкають у прикордонних областях.

"Телеграф" поцікавився у Іллі Пономарьова, колишнього депутата Держдуми рф, опозиціонера та натхненника "З’їзду народних депутатів росії", яка мета цієї операції російських добровольців і як сильно вона вплине на зміщення керівництва кремля.

— До яких серйозних наслідків можуть призвести сьогоднішні події на Бєлгородщині за участю загонів РДК та "Свободи Росії" з урахуванням того, що раніше були незначні локальні рейди партизанів та точкові акції?

— Подивимося. Але по-любому вже видно паніку в кремлі. Оточення путіна розраховувало, що Захід не дасть українцям можливості нічого не робити на території росії. Відповідно, українці нічого й не роблять. Це роблять росіяни. Тому на них жодні гарантії не поширюється. Це — самостійна історія, яка відкриває для кремля "скриньку Пандори".

— Наскільки ви погодитеся/не погодитеся з думкою, що російський кордон "дірявий" у Бєлгородській та Брянській областях через те, що путін перекинув значні сили на окупований південь України та Донбас?

— Це чиста правда (про слабкий захист кордону росії, — Авт.). Там фронт голий, і тому є можливість щось робити. Зрештою, у нас не такі вже й великі сили. Вони значні, але не велика армія. Тим не менш, оскільки у них увага переключена (кремля і військових рф, — Авт.), відповідно, є можливість вести наступ.

— Що означає заява РДК і "Свободи Росії" про звільнення двох населених пунктів у Бєлгородській області з урахуванням можливостей силового та військового блоків рф провести зачистку непідконтрольних російській владі територій?

— Наразі звільнено вже три населені пункти і ведеться бій за четвертий — райцентр Грайворон. Сенс простий: росіяни звільняють росію. І найважливіше, що операція проходить під біло-синьо-білим прапором, під прапором РДК. Це не український прапор. Це дуже важливо, бо рано чи пізно нам треба звільнити всю росію.

— Скільки на це може піти часу — рік, два, десять років з урахуванням міцності путінського режиму?

— Цей режим (путіна, — Авт.) розвалиться під ударами української армії у самій Україні. Він розвалюватиметься і, відповідно, наше завдання — використати цей момент, щоб прийти до влади в росії.