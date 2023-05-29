"Основна маса — це просто мерзотники": спікер Легіону "Свобода Росії" про ліберальну тусовку

Легіонер пояснив "Телеграфу", куди рвуться т.з. "хороші росіяни" і що в росії чекає на затятих путіністів

Через 15 місяців війни росії проти України кількість "яструбів" у російському суспільстві виявилася меншою за "голубів миру". А вкидання влади про нібито масову підтримку росіянами "спецоперації" проти українців — не більше, ніж димовою завісою кремлівської верхівки.

Таку оцінку "Телеграфу" дав спікер легіону "Свобода Росії", доброволець із позивним "Цезар", аналізуючи підсумки гучного рейду в Білгородську область бійців Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Білгородську область та посилення антивоєнних настроїв всередині рф.

— Як би ви оцінили реакцію російських лібералів, які мляво і без ентузіазму відреагували на операцію РДК та ЛСР у Білгородській області?

— Напевно, зараз різко скажу, але війна в Україні стала лакмусовим папірцем. І стосовно війни в Україні, і стосовно російських добровольців, які захищають українську свободу і готуються звільняти свою Батьківщину. Відразу стає зрозуміло, що основна маса ліберальної тусовки це просто мерзотники. Це мерзотники, які (у той час, як їхні співгромадяни проливають кров за свободу України та росії), поливають [добровольців] брудом із затишних європейських кафе і нічим не допомагають, а лише намагаються вставити палиці у колеса.

На жаль, ці персонажі мають на меті не свободу України і не свободу росії (і щасливе життя наших народів), вони переслідують лише особисті шкурні інтереси, бажання потішити свої політичні амбіції або прорватися до "годівниці" майбутньої рф. Але я одразу скажу: ми їм зробити це не дамо. Нехай не тішать себе марними ілюзіями.

— Все ж таки, чому кремль так довго відмовчувався, і лише до обіду 22 травня відреагував на де-факто втрату частини Білгородської області, оголосивши операцію "Едельвейс" і так далі?

— Знаєте, авантюра "Едельвейс" дуже кумедно звучить, коли терористи оголошують контртерористичну операцію. Справа у тому, що вся російська державна машина є дуже потворною конструкцією, вона забюрократизована, вона переверикалізована. Тобто всі рішення лише по відмашці спускаються зверху донизу.

Відповідно всі на місцях бояться брати на себе відповідальність. Тому російська армія погано керована і мало ініціативна. Тому що ініціатива в російській армії карається.

— Питання до вас як до військового: якщо міркувати гіпотетично, скільки бійців і яка техніка потрібна для "бліцкригу" та повного захоплення Білгородської області?

— Відповідь на це запитання я знаю, але зараз я вам її сказати не можу. Ви все свого часу побачите.

— Як саме кремль реагуватиме на те, що фактично кордон "дірявий", а його довжина обчислюється сотнями кілометрів?

— Ми знаємо, що росія вже перекидає додаткові ресурси. Звичайно, це полегшить Україні звільнення своїх територій.

— Які втрати у ході рейду були у вашому Легіоні?

— На жаль, два наші побратими загинули, десять отримали поранення. Але нас тішить той факт, що вони загинули за праву справу, і це герої нашої майбутньої росії. Їхні родини, їхні рідні та близькі не залишаться поза увагою.

Також нас тішить той факт, що противник зазнав багаторазово більших втрат, незважаючи на те, що він знаходився в обороні, а ми проводили наступальну операцію, хай і з обмеженими цілями.

— Запитання до вас, як до росіянина: як би ви оцінили настрій російського суспільства щодо війни? Через кремлівську пропаганду в Україні складається враження, що більшість росіян нібито за путіна, що вони махрові путіністи та "ватники". Чи це так насправді?

— Більшість росіян є абсолютно індиферентними. Природно є "ватники" у невеликій кількості, але вже набагато більше людей, які розуміють, що з режимом путіна пора закінчувати, і цю війну пора припиняти.

Найголовніше, що на нашому боці молодь. До нас щодня прибувають нові бійці. Так, тим чи іншим шляхом вони до нас прибувають, стаючи до наших лав. Тішить, що це молодь. Я спілкуюсь із молодим поколінням росії. Я знаю, що серед молоді легіонери це вже герої. Національні герої росії. А те, за що береться молодь, зазвичай закінчується успіхом. Тому що молодість — це сила, енергія, запал і креатив.

А всі ті, хто сидить біля телевізора і приговорює, що Україну треба знищити, чекаючи на пломбір по 20 копійок, нічого робити не будуть. Вони також дивитимуться у телевізор, доки не побачать "Лебедине озеро" (балет Чайковського, що став символом розпаду СРСР і зміни влади у кремлі. — Авт.).

Про головні цілі рейду ЛСР під Бєлгород, крах оборони росії, і плани добровольців читайте на сайті "Телеграф" у першій частині інтерв’ю: "Нам сподобалося, будемо ще приходити": спікер Легіону "Свобода Росії" — про прорив під Бєлгород".