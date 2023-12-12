Є три важливі моменти: генерал озвучив військову стратегію України на 2024 рік

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко поділився з "Телеграфом" своїм прогнозом

Кінець року – традиційний час для підбиття підсумків та складання прогнозів. Зокрема, у ракурсі російсько-української війни. Ми закінчуємо 2023 рік далеко не так натхненно, як 2022-й, коли і обіцянки допомоги з боку партнерів були значно більшими, і перспективи деокупації наших земель – набагато кращими.

Зараз рівень підтримки України з боку Заходу поступово падає, після не найвдаліших наступальних дій, ЗСУ йдуть в оборону, ворог атакує практично по всьому фронту, а прогнози з боку міжнародних аналітиків обіцяють продовження війни, як мінімум, весь наступний рік.

Своїми військовими прогнозами з "Телеграфом" поділився генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко.

"Вкрай важливо проаналізувати хід бойових дій протягом року, що минає. Причому зробити це об’єктивно, критично. По сухопутній частині ми не виконали стратегічних завдань. Не змогли серйозно просунутися вперед, звільняючи свої землі.

Але є й серйозний успіх стратегічного рівня – ми вплинули на Чорноморський флот противника так, що РФ змушена була прибрати військові кораблі з Криму до Новоросійська та інших віддалених портів. І в такий спосіб послабила свій потенціал на морі. Внаслідок цього Україна спромоглася сама забезпечити, хоч і в складних умовах, роботу морського зернового коридору", – розповідає Ігор Романенко.

За його словами, наші Військово-повітряні сили разом із ППО Сухопутних військ, а також іншими системами протиповітряної оборони успішно виконують завдання (попри обмежені можливості, особливо в авіації) щодо боротьби з повітряними ударами з боку противника.

Наразі ми переходимо до стратегічної оборонної операції, зазначає генерал. І правильно робимо, наголошує він, що не відповідаємо на закидання з боку деяких партнерів (а також окремих діячів усередині України) щодо необхідності надання стратегічного військового плану на майбутній рік.

"Для складання такого плану необхідно розуміти, який ресурс ми маємо. А у нас такого розуміння наразі немає. Президент України (він же верховний головнокомандувач) постійно працює з європейськими та американськими партнерами, щоб зібрати ресурс для протидії російській агресії. На цей момент — для оборонної операції. У противника зараз є тактичне просування на ряді ділянок. Але не критичне. Противник багато втрачає. Нам же необхідно виграти час. Накопичити сили. Зібрати взимку максимум сил і засобів для ведення вже своїх наступальних дій. З урахуванням помилок 2023 року", – наголошує Ігор Романенко.

Після того, як стане зрозуміло, скільки і чого вдасться зібрати, коли в нас будуть ті чи інші види озброєнь, боєприпасів, можна будувати плани нової наступальної кампанії, пояснює генерал.

"До кінця минулого і на початку цього року партнери багато чого нам пообіцяли, — зазначає експерт. — І ми розробляли відповідні плани, виходячи з того, що і коли сподівалися отримати. Але практично всі терміни поставок були зірвані, нам давали потроху, розтягнувши підтримку, яку ми сподівалися використовувати при наступі, практично на весь рік. І, природно, плани розійшлися з реальністю, а ефективні наступальні операції були підірвані. Багато чого довелося переробляти на ходу, виходячи з нових реалій".

Ігор Романенко нагадує й епізод із витоком даних, влаштованим 21-річним службовцем Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

"Він скинув в Інтернет масу матеріалів. В результаті росіяни могли побачити, що ми маємо в своєму розпорядженні, де можемо наступати. Як наслідок, наш наступ на півдні, в Запорізькій області, не став несподіванкою. Тим більше, що противник заздалегідь створив там потужні лінії оборони", – наголошує генерал.

Все це слід осмислити, оцінити – і взяти до уваги при плануванні своїх дій наступного року, упевнений Ігор Романенко. Він підкреслює, що план реально формувати, лише розуміючи, які ресурси маєш.

"Збором цих ресурсів зараз і займається наше військово-політичне керівництво, – пояснює експерт. – Плюс – нам гостро необхідно доукомплектувати бригади, що воюють, до 80—90%, а в цей час акумулювати сили і засоби для виконання завдань на наступний рік — проведення деокупації територій. Для всього цього потрібно поповнення, що можливе лише за більш ефективної мобілізації”.