Одна перемога та дві проблеми України у 2023 році: версія екскерівника МЗС

Путіну чітко дали зрозуміти, що кордони Росії таки закінчуються, каже Володимир Огризко

У вівторок, 19 грудня, президент Володимир Зеленський вирішив дати підсумкову пресконференцію. Тому "Телеграф" попросив поділитися своїм баченням перемог та проблем України у 2023 році колишнього голову Міністерства закордонних справ (2007—2009 рр.) Володимира Огризка.

"Найбільша наша перемога року, що минає, як і року попереднього, — те, що ми вистояли під напором російської агресії. У це ніхто не вірив. Зокрема і деякі наші високопосадовці, які в березні-2022 їздили на переговори з росіянами, готуючи "проєкт фактично капітуляції України", — зазначає Володимир Огризко.

Але, наголошує він, вистояв саме український народ, наші героїчні Збройні сили.

"І вже, напевно, навіть у хворій голові Путіна немає надії на перемогу над Україною. Так, він може поки що утримувати захоплені території, десь намагатися атакувати. Але йому чітко дали зрозуміти, що кордони Росії таки закінчуються", — наголошує дипломат.

Якщо говорити про наш неуспіх у 2023 році, то таким можна вважати завищені очікування від контрнаступу ЗСУ, вважає Володимир Огризко.

"Під час війни це, мабуть, найгірше, що можна робити, — підкреслює він. — Але оскільки у нас практично все відбувається онлайн, а кількість допомоги, що виділяється, і напрямки атак стають темою загального обговорення (що мені видається неправильним), ми мали завищені очікування щодо свого контрнаступу.

Тоді як на війні не можна планувати те, чого ми не можемо реально досягти. І це наслідок певних проблем комунікації влади з українським суспільством. Помилкові аналізи призвели до невиправданих очікувань. Як наслідок – маємо деяке розчарування, причому не лише в Україні, а й серед наших західних партнерів”.

Явно не були позитивом, на думку Володимира Огризка (який висловив надію, що тепер це в минулому), тертя між вищим політичним та військовим керівництвом, які стали надбанням громадськості.

"Але, на щастя, схоже, що і в одного, і в другого фігуранта знайшлося достатньо аргументів і здорового глузду, щоб погасити конфлікт. І продовжувати діяти як одна злагоджена команда. Адже саме в такій єдності, у нашій спільній єдності — запорука безумовної перемоги над російським агресором", — констатує екскерівник МЗС.