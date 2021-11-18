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Скільки Україна вже витратила на боротьбу із "короною": цифра шокує

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Мільярди гривень – не лише на лікування, а й на соцпідтримку українців під час локдауну Новина оновлена 18 листопада 2021, 16:49
Мільярди гривень – не лише на лікування, а й на соцпідтримку українців під час локдауну

Найбільше мільярдів з бюджету пішло на медичну допомогу пацієнтам та вакцини проти ковіду

Лікування коронавірусу б’є не лише за гаманцями українців, а й по державній скарбниці: за 10 місяців 2021 року на боротьбу з пандемією пішло понад 31 мільярд гривень.

Про це з посиланням на статистику Мінфіну повідомляє Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус у цифрах".

Мільярди з бюджету України розподілили таким чином:

  • 14,6 млрд грн — на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 (всього передбачено 20,2 млрд грн);
  • 9,8 млрд грн — закупівля антикоронавірусних вакцин (планується освоїти 10,5 млрд грн).
  • 14 млн грн — на виплати медикам за послуги з госпіталізації пацієнтів з ковідом;
  • 600 млн грн – на кисень для лікарень та тести на коронавірус (додатково направили ще 800 млн);
  • 2,9 млрд грн — соцпідтримка українців під час локдауну;
  • 0,8 млрд грн – лікарняні;
  • 1,5 млрд грн — допомога з безробіття;
  • 18,3 млн грн — заходи щодо боротьби з ковідом у навчальних закладах;
  • 0,8 млрд грн — доплати військовим, поліцейським та медикам, які працюють під час пандемії.

Втім, сумою 31 млрд грн Україна цього року не обмежиться: всього 2021-го на боротьбу з пандемією піде 41,5 млрд грн.

Нагадаємо, нардепи ухвалили у першому читанні законопроект, який у народі вже прозвали "Вовиною тисячею". Він передбачає, що всім щепленим від коронавірусу українцям з 19 грудня почнуть виділяти по 1000 грн.

Теги:
#Бюджет #Карантин #Коронавірус #Мільярди
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