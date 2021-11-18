Скільки Україна вже витратила на боротьбу із "короною": цифра шокує

Найбільше мільярдів з бюджету пішло на медичну допомогу пацієнтам та вакцини проти ковіду

Лікування коронавірусу б’є не лише за гаманцями українців, а й по державній скарбниці: за 10 місяців 2021 року на боротьбу з пандемією пішло понад 31 мільярд гривень.

Про це з посиланням на статистику Мінфіну повідомляє Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус у цифрах".

Мільярди з бюджету України розподілили таким чином:

14,6 млрд грн — на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 (всього передбачено 20,2 млрд грн);

9,8 млрд грн — закупівля антикоронавірусних вакцин (планується освоїти 10,5 млрд грн).

14 млн грн — на виплати медикам за послуги з госпіталізації пацієнтів з ковідом;

600 млн грн – на кисень для лікарень та тести на коронавірус (додатково направили ще 800 млн);

2,9 млрд грн — соцпідтримка українців під час локдауну;

0,8 млрд грн – лікарняні;

1,5 млрд грн — допомога з безробіття;

18,3 млн грн — заходи щодо боротьби з ковідом у навчальних закладах;

0,8 млрд грн — доплати військовим, поліцейським та медикам, які працюють під час пандемії.

Втім, сумою 31 млрд грн Україна цього року не обмежиться: всього 2021-го на боротьбу з пандемією піде 41,5 млрд грн.

Нагадаємо, нардепи ухвалили у першому читанні законопроект, який у народі вже прозвали "Вовиною тисячею". Він передбачає, що всім щепленим від коронавірусу українцям з 19 грудня почнуть виділяти по 1000 грн.