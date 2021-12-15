Бонус за щеплення: скільки українців уже записалося на отримання "вовинної тисячі"

Найпопулярніші українські банки вже відкривають спеціальні рахунки для зарахування грошей

Із неділі, 19 грудня, в Україні має повноцінно запрацювати програма єПідтримка. У її рамках українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, матимуть змогу отримати тисячу гривень від держави. Станом на 15 грудня охочих мати грошове заохочення українців налічувалося понад 1,7 млн осіб.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час останнього засідання Кабміну.

За словами чиновника, лише за перші два дні після старту запису на програму такою можливістю скористалося понад півмільйона людей.

Надалі різними банками було відкрито близько 1,7 млн віртуальних карток для прийому тисячі за вакцинацію. Зрозуміло, такі цифри лише початок, адже багато людей поки що не розуміють, як розібратися з цим процесом.

Шмигаль пообіцяв, що вже з 19 грудня українці зможуть витрачати отримані гроші на обрані ними напрямки.

Зазначимо, що із допомогою "Вовиної тисячі" можна буде придбати квитки в кіно/театри або на поїзд/літак, а також книги чи абонементи для заняття спортом. Останні зміни обіцяють дати можливість витратити гроші також і в аптеках.

Також "Телеграф" розповідав, які кроки слід зробити, щоб оформити картку на отримання грошей за вакцинацію проти ковіду.