Укрексімбанк проводить додаткову перевірку кредиту на Sky Mall, висновки позитивні – СЕО банку

Укрексімбанк перебуває в контакті з бенефіціаром кредиту, виданим на придбання Sky Mall та продовжує його обслуговувати. Сам бенефіціар звернувся до прокуратури, щоб спростувати дані з розслідування "Схем" про його нібито "проживання на окупованих територіях". Банк зараз проводить додаткову зовнішню перевірку, що нині підтверджує позитивні висновки щодо кредиту.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив СЕО Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Так він прокоментував прогрес в анонсованій перевірці за кредитом, виданим на покупку Sky Mall.

"Департамент внутрішнього аудиту провів перевірку. Кредит продовжує обслуговуватися. Бенефіціар перебуває в активному контакті з нами. Він сам звернувся до прокуратури, щоб отримати свідоцтво про те, що не проживає на окупованих територіях і не пов’язаний із фінансуванням тероризму, як передбачалося у розслідуванні "Схем". Банк зараз проводить додаткову зовнішню перевірку цього кредиту – так званий форензик. Попередні результати повністю збігаються із результатами внутрішнього аудиту", – розповів він.

Також СЕО банку прокоментував інформацію від інсайдерів, що Ігор Тельбізов, який очолював департамент банківської безпеки, спочатку видав негативний висновок про кредит на придбання Sky Mall, а потім – позитивний.

"Насправді це нормальна ситуація. Зазвичай 70–80% висновків служб безпеки в банках, особливо перших, – негативні. У цьому випадку причина – у судовому розгляді між Sky Mall та однією з роздрібних мереж щодо компенсації збитків від пожежі. Сума спору – 2 млн грн. Очевидно, це не та історія, яка могла б стати суттєвою перешкодою для ухвалення рішення кредитним комітетом. Пізніше СБ встановила, що справа не стосується власників, і дала позитивний висновок за згодою", — зазначив Сергій Єрмаков.