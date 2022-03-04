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Bitcoin обвалився на фоні повідомлень про атаку російських окупантів на ЗАЕС

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Bitcoin Новина оновлена 04 березня 2022, 07:41
Bitcoin

Криптовалюта різко впала в ціні після повідомлення про пожежу на ЗАЄС.

Bitcoin упав до $40 000 доларів після повідомлення про захоплення російськими військами Запорізької АЕС.

Як повідомляє Bloomberg, найбільша криптовалюта впала на цілих 2,4% до $41093. Другий за величиною, Ether, упав на 4,1% до $2691.

Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну Bitcoin подорожчав на 16% до $44 000.

Зазначається, що інформація про російську атаку на атомну електростанцію в Україні викликала неприйняття ризику на фінансових ринках.

Нагадаємо, що російські війська захопили місто Енергодар Запорізької області та почали обстрілювати атомну станцію. Внаслідок чого спалахнула будівля навчально-тренувального центру, окупанти не підпускали рятувальників ДСНС до гасіння.

Але після 6 години ранку рятувальники повідомили, що їм все ж таки вдалося ліквідувати пожежу.

Теги:
#АЕС #Енергодар #Bitcoin
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