Bitcoin обвалився на фоні повідомлень про атаку російських окупантів на ЗАЕС
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Криптовалюта різко впала в ціні після повідомлення про пожежу на ЗАЄС.
Bitcoin упав до $40 000 доларів після повідомлення про захоплення російськими військами Запорізької АЕС.
Як повідомляє Bloomberg, найбільша криптовалюта впала на цілих 2,4% до $41093. Другий за величиною, Ether, упав на 4,1% до $2691.
Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну Bitcoin подорожчав на 16% до $44 000.
Зазначається, що інформація про російську атаку на атомну електростанцію в Україні викликала неприйняття ризику на фінансових ринках.
Нагадаємо, що російські війська захопили місто Енергодар Запорізької області та почали обстрілювати атомну станцію. Внаслідок чого спалахнула будівля навчально-тренувального центру, окупанти не підпускали рятувальників ДСНС до гасіння.
Але після 6 години ранку рятувальники повідомили, що їм все ж таки вдалося ліквідувати пожежу.
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