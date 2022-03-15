В Україні скасують частину податків для бізнесу: подробиці

Також вводиться дерегуляція бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський в ніч на вівторок, 15 березня, заявив про початок податкової реформи в Україні. Через війну для всіх бізнесменів запровадять спрощений облік, а сплату єдиного податку для ФОПів 1 та 2 груп зроблять добровільною.

Про це йшлося у щоденному відеозверненні Зеленського.

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Так, для підприємців запровадять спрощений облік та ще кілька нововведень, які суттєво полегшать життя у період воєнного стану в країні.

"Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто, якщо можете – сплачуйте, не можете – нема питань", — заявив Зеленський

Також на певний час вводиться максимальна дерегуляція бізнесу в Україні.

"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали", — додав президент України.

Зеленський додав, що умова для бізнесменів зараз лише одна — необхідно забезпечити нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд України не нараховуватиме штрафи за прострочену комуналку в період військового вторгнення росії. А МОЗ України зняло обмеження для аптек на продаж препаратів, які раніше видавалися лише за рецептом лікаря. Винятком залишаються лише наркотичні та психотропні речовини.