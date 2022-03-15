Рада ухвалила податкову реформу у воєнний час: експерт пояснив, у чому проблеми

Аналітик пояснив, чому президента Володимира Зеленського дурять

Нещодавно законодавці вирішили внести зміни до Податкового кодексу на час воєнного стану в Україні. Йдеться про скасування ПДВ та податку на прибуток, запровадження податку 2% з обороту, а також скасування перевірок для бізнесу з умовою, що власники підприємств забезпечать їхнє функціонування в рамках законодавства.

Проте не оцінив нової податкової ініціативи держави експерт економічних програм Українського інституту майбутнього, співавтор низки українських реформ Данило Монін. Аналітик ясно дав зрозуміти, що автори документа жорстко дурять і нас, і президента.

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"Він каже, що скасовують ПДВ і податок на прибуток, але такого в законопроєкті просто немає. Просто розширюють спрощенку до 10 млрд і то тимчасово до закінчення воєнного стану, яке продовжено до 24 квітня. А старт нової спрощенки не завтра, а з 1 квітня", — Каже Монін.

"Президент говорить про відміну всіх перевірок. А я бачу в законопроєкті правки перехідних 52-2, які навпаки запускають фактичні перевірки із завтрашнього дня і новий фронт Г (Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів — ред.) відкривається, щоб тероризувати бізнес від Г та його зграї податкових міліціонерів, які втечуть виписувати всім штрафи за невикористання РРО, які звичайно ж не скасували у 7137-д", — додав Монін.

Нагадаємо, раніше прем’єр Денис Шмігаль пояснював, що за "економіку воєнного стану" впроваджує зараз Україна і на які виплати можуть розраховувати наші громадяни.

Раніше уряд України заявив, що не нараховуватиме штрафи за прострочену комуналку в період військового вторгнення росії, що триває.